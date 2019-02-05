0553 313 94 23

Kanada'da Doğu Türkistan protestosu

Kanada Doğu Türkistan Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış:- "Uygurların camilere gitmesi, evde de olsa namaz kılması yasak. Memurların ramazan ayında oruç tutmaları yasaklanmış durumda" - IGMG Kanada Teşkilatı Bölge İrşat Başkanı Bilal Gülmez:- "Uygur kardeşlerimize karşı Doğu Türkistan'da soykırım var. Zulüm payidar olmaz"

05 Şubat 2019 Salı 23:25
Kanada'da Doğu Türkistan protestosu

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinde, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kanada Teşkilatı ile Kanada Doğu Türkistan Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen gösteriler eş zamanlı olarak Toronto ve Montreal kentlerinde yapıldı.

Toronto'nun Dundas Meydanı'ndaki protestoya, Türk toplumu da destek verdi.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan pankartlarda, "Uygurlar yalnız değildir", "Çin ile ticaretiniz insanlığı öldürmesin", "Katil Çin", "Doğu Türkistan'da etnik soykırıma hayır" ve "İnsanlık için bu zulmü durdurun" ifadeleri kullanıldı.

- "Doğu Türkistan'da yapılanlar Çin'in utancıdır"

Kanada Doğu Türkistan Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış'ın, gösteride okuduğu bildiride, "Uygurların camilere gitmesi, evde de olsa namaz kılması yasak. Memurların ramazan ayında oruç tutmaları yasaklanmış durumda." ifadesi yer aldı.

İtibar Artış, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Uygur Türklerinin "Çinlileştirilmesinin" hedeflendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yemeğe besmele ile başlamak, kadınların başlarını örtmesi, evde yabancı bir erkeğin bulunmasından rahatsız olmak, içki içmemek gibi Müslümanlara ait dini kurallar, Çin değerlerine muhalefet olarak kabul edilmekte ve buna karşı çıkanlar zorunlu eğitim kamplarına gönderilmektedir. Herhangi bir ihbar sonucunda gözaltına alınıp, kendisinden haber alınamayan binlerce Uygur bulunmaktadır. Doğu Türkistan'da yapılanlar Çin'in utancıdır."

IGMG Kanada Teşkilatı Bölge İrşat Başkanı Bilal Gülmez de "Uygur kardeşlerimize karşı Doğu Türkistan'da bir soykırım var. Zulüm payidar olmaz. Buradan, başta Kanada olmak üzere, Türkiye ve ABD gibi tüm güçlü ülkelere, bu zulmü durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Mazlumun yanında ve zalimin karşısında olduklarını belirten Gülmez, Doğu Türkistan halkının yanında bulunmanın insani bir vazife olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 23:25
  1. Doğu Türkistan’daki Çin zulmü
  2. Kanada
  3. Kanada Doğu Türkistan Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert cevap: Kabul etmeyiz!
    1. Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert..
    2. GÜNCELLEME - OAC hükümeti ile silahlı..
    3. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    4. Hawaii'de sigara satın alma yaşının..
    5. Azerbaycan'da deprem
    6. Oyuncu Liam Neeson'dan "ırkçı değilim"..
    7. Maçın ardından
    8. Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da
    9. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    10. Bitter çikolata tansiyonu düşürüyor
    11. Kanada'da Doğu Türkistan protestosu
    12. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası
    13. O sergide, kutsal topraklardan..
    14. Muğla'da kuvvetli rüzgar
    15. John Wall evinde düşüp yeniden..
    16. Belçika'da çevre protestolarına..
    17. "Tech-InvesTR kapsamında yaklaşık 1,8..
    18. Şehirde salgın: 1300 kişi hastaneye..
    19. Binali Yıldırım müjdeyi verdi!..
    20. Yunanistan'da Venezuela için ABD..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"