Kanada'da Doğu Türkistan protestosu

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinde, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kanada Teşkilatı ile Kanada Doğu Türkistan Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen gösteriler eş zamanlı olarak Toronto ve Montreal kentlerinde yapıldı.

Toronto'nun Dundas Meydanı'ndaki protestoya, Türk toplumu da destek verdi.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan pankartlarda, "Uygurlar yalnız değildir", "Çin ile ticaretiniz insanlığı öldürmesin", "Katil Çin", "Doğu Türkistan'da etnik soykırıma hayır" ve "İnsanlık için bu zulmü durdurun" ifadeleri kullanıldı.



- "Doğu Türkistan'da yapılanlar Çin'in utancıdır"



Kanada Doğu Türkistan Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış'ın, gösteride okuduğu bildiride, "Uygurların camilere gitmesi, evde de olsa namaz kılması yasak. Memurların ramazan ayında oruç tutmaları yasaklanmış durumda." ifadesi yer aldı.

İtibar Artış, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Uygur Türklerinin "Çinlileştirilmesinin" hedeflendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yemeğe besmele ile başlamak, kadınların başlarını örtmesi, evde yabancı bir erkeğin bulunmasından rahatsız olmak, içki içmemek gibi Müslümanlara ait dini kurallar, Çin değerlerine muhalefet olarak kabul edilmekte ve buna karşı çıkanlar zorunlu eğitim kamplarına gönderilmektedir. Herhangi bir ihbar sonucunda gözaltına alınıp, kendisinden haber alınamayan binlerce Uygur bulunmaktadır. Doğu Türkistan'da yapılanlar Çin'in utancıdır."

IGMG Kanada Teşkilatı Bölge İrşat Başkanı Bilal Gülmez de "Uygur kardeşlerimize karşı Doğu Türkistan'da bir soykırım var. Zulüm payidar olmaz. Buradan, başta Kanada olmak üzere, Türkiye ve ABD gibi tüm güçlü ülkelere, bu zulmü durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Mazlumun yanında ve zalimin karşısında olduklarını belirten Gülmez, Doğu Türkistan halkının yanında bulunmanın insani bir vazife olduğunu söyledi.