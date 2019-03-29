0553 313 94 23

Kanada’da dini sembolleri yasaklayan yasa teklifi yeniden gündemde

Quebec Eyalet Hükümeti, kamu çalışanlarının görevleri sırasında dini semboller kullanmalarını yasaklayan yasa tasarısını meclise sundu

29 Mart 2019 Cuma 19:02
Kanada’da dini sembolleri yasaklayan yasa teklifi yeniden gündemde

TORONTO (AA) - Kanada’da Quebec Eyalet Hükümeti, kamuda görev yapanların mensubu oldukları dine ait sembolleri kullanmalarını yasaklayan yasa teklifini eyalet meclisine sundu.

Quebec eyalet yönetiminde iktidarda bulunan sağ eğilimli koalisyon Avenir Quebec (CAQ) hükümeti, seçim vaadi olan kamu çalışanlarının kamu hizmeti sırasında dini sembollerini kullanmamasına ilişkin yasa teklifini "Devletin Laikliğine Saygılı Bir Hareket” başlığıyla eyalet parlamentosuna sundu.

Eyalette önceki hükümetlerce çıkarılmaya çalışılan ancak başarılamayan kanun teklifinin yasalaşması halinde; öğretmenler, hakimler, polis memurları, hapishane gardiyanları, adalet sistemindeki görevliler ve diğer tüm kamu görevlileri başörtüsü, kipa veya diğer dinlere ait sembolleri kullanamayacak. Peçe takan Müslüman kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmeti alamayacak.

İlk kez 2014 yılında gündeme gelen ve toplumsal tepkiler nedeniyle yasalaşamayan tasarının, bu kez koalisyon hükümetinin eyalet meclisindeki çoğunluğu nedeniyle yasalaşması bekleniyor.

-Yasa teklifine tepkiler

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, teklifin Quebeclilerin çoğunluğu tarafından desteklendiğini savundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise teklife açıkça muhalefet ederek, "Kanada ve Quebec, laik bir toplumdur. İfade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü gibi insanların hak ve özgürlüklerine derinden saygı duyuyoruz. Özgür bir toplumda, dinlerine dayanarak vatandaşlara karşı ayrımcılığın meşrulaştırılması benim için düşünülemez." diye konuştu.

Söz konusu yasa teklifine tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), yasa tasarısının eyalette yaşayan Müslümanlar ile diğer dini toplulukları ikinci sınıf topluluk haline getirmeyi hedeflediğini bildirdi.

NCCM Direktörü İhsan Gardee, "Bu yasa, laiklik kimliği altında Müslüman kadınları etkileyecek. Bu yasa, Quebec kamu hizmetinde türban takmayı etkili bir şekilde yasaklıyor. Laiklik, bütün Quebecliler için dini özgürlüğü koruyan ve kişileri belirlediği şekilde yaşamaya zorlamayan bir devlet uygulamasıdır. Bazı Quebeclilerin temel hak ve özgürlüklerinin kaldırılması yalnızca bölünmeye yol açacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Quebec’teki İngiliz Okulları Kurulu, tasarıya karşı çıkarak, yasalaşsa bile kanun hükümlerini çalışanlarına uygulamayacağını duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, söz konusu tasarının mecliste yasalaşması halinde yargıya itiraz başvurularının yapılacağı ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:02
  1. Kanada
  2. Kanada’da tartışmalı dini semboller yasa teklifi yeniden gündemde
  3. Kanada'da dini semboller yasağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANAP Genel Başkanı Çelebi, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
    1. ANAP Genel Başkanı Çelebi, Binali..
    2. Teröristbaşı Murat Karayılan: Aday..
    3. Ankara'da 5 kişinin ölümüyle..
    4. Millet İttifakı Manisa mitingi
    5. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    6. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    7. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    8. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    10. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    11. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    12. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    13. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    14. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    15. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    16. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    17. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    18. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    20. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    21. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    22. Marmara’da poyraz fırtınası
    23. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    24. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    25. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    26. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    27. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    28. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    29. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    30. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!