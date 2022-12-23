Kanada’da dikkat çeken kararı aldılar: 2035’ten itibaren sadece elektrikli binek araç satılacak!

Kanada, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla binek araçların tamamını elektrikliye dönüştürmeye hazırlanıyor. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, Kanada’da 2026'dan itibaren bayilerde satılacak olan binek araçların 5’te 1’i, 2035’ten itibaren ise tamamı elektrikli olması hedefleniyor.

Kanada’da 2030 yılına kadar tüm araç satışların yüzde 60'ını elektrikli araçların oluşturması planlanıyor. Yeni düzenlemeye uymayan bayiler, üreticiler veya ithalatçılar ise Kanada Çevre Koruma Yasası uyarınca ceza kesilecek. ntv'nin aktardığı habere göre: Yılın ilk altı ayında, tamamen elektrikli ve hibrit araçların satışları, yeni araç tescillerinin yalnızca yüzde 7,2'sini oluştururken, geçtiğimiz sene ise bu oran yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti.

Resmi olarak 30 Aralık'ta yayınlanması beklenen yasa, hükümetin Nisan 2022'de yayınladığı emisyon azaltma planının ilk büyük düzenlemelerinden biri olacak. Kanada’da binek araçlar, tüm sektörlerdeki tüm karayolu taşımacılığı emisyonlarının yarısını ve Kanada'nın toplam emisyonun yaklaşık 10’da 1’ini oluşturuyor.

Ayrıca son dakika haberlerine göre Trafikteki araç sayısı açıklandı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 26 milyon 349 bin 156'ya yükseldi.

Trafiğe kasımda 122 bin aracın kaydı yapılırken 2 bin 559 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 120 bin 278 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 26 milyon 349 bin 156'ya yükseldi.