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Kanada'da bulundu! Tam 23 milyon senelik

Saskatchewan eyaletindeki bir kazı alanında  23 milyon yıllık memeli bir canlıya olduğu belirlenen fosiller ortaya çıkarıldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
Kanada'da bulundu! Tam 23 milyon senelik

Grasslands National Park'taki arkeolojik kazı alanında, günümüz at,  kedi ve gergedanlarının 23 milyon yıl önceki akrabalarına ait olduğu belirtilen  fosiller, Ottawa’daki Kanada Müzesinden Danielle Fraser başkanlığındaki bir ekip  tarafından keşfedildi.

Park alanında 2017 yılına kadar yapılan kazılarda memeli türlerin  fosillerine rastlamayan bilim heyeti, 2017 yazında yapılan bir araştırmada at  kemikleri ve gergedan fosilleri keşfedince, bu yıl araştırmalarına farklı bir  ağırlık verdiklerini açıkladılar.

Kanada basınına konuşan bilim heyetinden Danielle Fraser, "En az üç  farklı at fosil türünü keşfettik. Bunlardan biri orta boy bir köpeğin  büyüklüğündeydi. Bir puma büyüklüğüne yakın kedinin fosilini bulmaktan çok  heyecanlandık. Ayrıca gizemli bir çene kemiği fosili bulduk, ama bu bir memeli  değil." dedi.

Fosillerin, 23 milyon yıl önceki Miyosen döneminde ait olduğunu  aktaran Fraser, “Onları Kanada'da bulmak gerçekten heyecan verici ve şaşırtıcıdır  çünkü son buzul döneminde meydana gelen buzullar, bu yaştaki her şeyi adeta bir  kenara itti ve bu yüzden bu tür kayaçlar Kanada'da çok nadirdir." ifadesini  kullandı.

Fraser, bu fosillerin sadece Saskatchewan, Alberta ve Devon adasında  bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Muhtemelen gelecek yıl geri dönecek ve tavşan ve kemirgen gibi küçük  memelileri aramaya başlayacağız. Bu alandaki çalışmaların yaklaşık bir 10 yıl  daha sürmesini öngörüyoruz."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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