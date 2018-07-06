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Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yükseliyor

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan duyuruda, Montreal bölgesinde hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:14
Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yükseliyor

Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, kaydedilen ölüm vakalarında bu durumun yaşandığı bildirildi.

Montreal Halk Sağlığı Direktörlüğü ise aşırı sıcaklardan ölenlerin evlerinde klima olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu duyurdu.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bırakmasının beklendiği ifade edildi

Kanada Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı da internet sayfalarından yayınladıkları bilgilendirmelerle halkın aşırı sıcaklardan nasıl korunacağının yollarını açıkladı.

Öte yandan Montreal'de, itfaiye ve polis departmanlarının, hafta boyunca 15 bini aşkın evi ziyaret ederek, kent sakinlerini kontrol ettikleri bildirildi. Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, şehir sakinlerinden hasta ve yaşlı olanların iyi olduklarından emin olmak için kapı kapı kontrole devam edeceklerini söyledi.

Quebec eyaletinde en son 2010 yılında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Montreal Belediye ekipleri başta evsizler olmak üzere, kentin sokaklarında tonlarca soğuk su dağıtmaya devam ediyor. Belediyeye ait halka açık havuz ve tesislerde de çalışma saatleri uzatılarak halkın serinlemesi sağlanıyor. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:14
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