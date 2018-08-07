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Kanada'da ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı

ABD BaşkanıTrump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki duyan Kanadalı tüketiciler, marketlerde ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı.

07 Ağustos 2018 Salı 08:46
Kanada'da ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı

Ülkedeki süpermarketlere alışveriş için giden ve boykot hareketini  destekleyen tüketiciler, önceden hazırladıkları pankartları alışveriş arabalarına  takarak girişime destek veriyor.

Ülke basınına konuşan Alberta eyaletinden Garland Coulson isimli bir  Kanada vatandaşı, "Genellikle  tadı iyi ve fiyatı düşük olan ürünleri satın alma  eğiliminde bir tüketiciyim. Ancak Kanada'nın en yakın ticaret ortağı olan  ABD'nin, yüzümüze tokat atmak istemesi, son haftalarda yaptığım alışverişte daha  fazla Kanada ürünü almama neden oldu." dedi.

Calgary kentinden diğer bir Kanadalı Tracy Martell de ABD ürünü hazır  yiyecekleri artık evinde kendisinin yapacağını ve ABD'ye düşündüğü geziden  vazgeçtiğini söyledi.

RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİN YARISININ ABD YAPIMI OLMASI KAFA KARIŞTIRIYOR

Öte yandan, Nova Scotia eyaletindeki Dalhousie Üniversitesi'nde gıda  dağıtımı ve politikası konusunda profesör olan Sylvain Charlebois, Kanada'nın  market raflarındaki yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ının ABD yapımı  ürünlerden oluştuğunu ifade etti. Charlebois, ABD ile yakın bağlantılı üretim  zincirleri nedeniyle herhangi bir ürünün ne kadarının yerel olarak Kanada'da  üretildiğini belirlemenin zor olduğuna dikkati çekerek, boykotun ürünlerde kafa  karışıklığına yol açabileceğini dile getirdi.

Kanada'da üretilen meyve ya da sebzeleri yine Kanada'daki tesislerinde  işleyip satan birçok markanın ABD merkezli olduğu belirtilirken, atıştırmalık  yiyecekler, süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş gıdalar bunların başında  geliyor.

Kanada basınına değerlendirmede bulunan toplumsal psikoloji uzmanları  da kamuoyunda yeni filizlenen ABD ürünlerine boykot hareketinin giderek daha  organize olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, ABD'nin uygulamaya başladığı gümrük tarifelerinin,  insanların bütçelerindeki olumsuz etkilerinin daha çok hissedilmeye başlanması  ile boykot girişiminin büyüyebileceğini düşünüyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:46
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