Kanada’da 9 saatlik rehine krizi Kanada’da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.

Kanada’da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.

Kanada’nın Montreal kentinde 50 yaşındaki silahlı adam, bir banka şubesine girerek 4 çalışanı 9 saat rehin aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silahlı soyguncu, 9 saatin ardından rehineleri serbest bırakarak teslim oldu. Polis, 9 saatlik bekleyişin ardından rehineleri serbest bırakıp teslim olan adamı geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip götürdüklerini olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

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