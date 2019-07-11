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Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Toronto Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışması sonuçlandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:59
Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

TORONTO (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Kanada’da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışması sonuçlandı.

Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını taze tutmak, yeni nesillerin vatan sevgisi, milli şuur ve demokrasi bilincini artırmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı.

Yarışmanın ilk olmasına rağmen büyük heyecan uyandırdığını belirten Çiftçi, "Jürimiz, yarışmaya katılan birbirinden güzel eserleri değerlendirmede zorlandı. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı planlıyoruz." dedi.

Çiftçi, yarışma sonucunda Sena Bayramoğlu’nun birinci, Dilara Handan Dereci’nin ikinci ve Eda Yılmaz’ın üçüncü olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri cumartesi günü Toronto Başkonsolosluğunda yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında verilecek.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:59
  1. “15 Temmuz Demokrasi Kahramanları” resim yarışması
  2. Kanada
  3. Kanada’da 15 Temmuz konulu resim yarışması
  4. Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi

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