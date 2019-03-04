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Kanada uzay programlarına 2 milyar dolar bütçe ayıracak

Kanada önümüzdeki 24 yıl için uzay programlarına 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:43
Kanada uzay programlarına 2 milyar dolar bütçe ayıracak

Kanada önümüzdeki 24 yıl için uzay programlarına 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak.


Kanada, önümüzdeki 24 yıl için uzay programları bütçesini açıkladı. Kanada 24 yıllık yatırımlar için 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak. Bu yatırımlar yakın gelecekte binlerce kişilik iş alanı oluşturacak. Uzay programlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için binlerce bilgisayar programcısı, mühendis veya bilim insanı işe alınacak.


Hükümet bu işe alımların yerli üretime yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık bir katkısı olacağı görüşünde. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Başbakan Justin Trudeau, başlangıç tarihi hızla yaklaşan projenin insanın başarma tutkusunun sınırlarını test edeceğini ve projenin tüm partnerleriyle birlikte Kanada’nın da geleceğin inşa edilmesine pozitif katkıda bulunmasından onur duyduğunu söyledi. Lunar Gateway projesinin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.


Uzayda 250 gün geçiren tek Kanadalı astronot olan Dr. Robert Thirsk projenin Kanada için olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ve yapay zekadan sağlık hizmetlerinde olduğu gibi bu konuda da Kanada’yı lider bir ülke olarak görmekten mutluluk ve onur duyacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:43
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