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Kanada, Suudilere silah satışını iptal etmenin yollarını arıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile aralarındaki 13 milyar dolarlık silah anlaşmasını iptal edebilmek için çıkış yolu aradıklarını söyledi

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:05
Kanada, Suudilere silah satışını iptal etmenin yollarını arıyor

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile yaptıkları toplam 13 milyar dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal edebilmek için çıkış yolu aradıklarını açıkladı.

Başbakan Trudeau, CTV'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile imzalanan 13 milyar dolarlık anlaşma gereğince üretilen askeri zırhlı araçların ihracatını durdurabilmek için çare aradıklarını söyledi.

Anlaşma hükümlerinin, anlaşmayı iptal veya hükümleri ihlal eden tarafa ağır yükümlülükler getirdiğini hatırlatan Trudeau, “Bu araçları Suudi Arabistan'a ihraç etmemenin bir yolu olup olmadığını görmek için ihracat izinleri üzerinde uğraşıyoruz.” dedi.

- 1 milyar dolar tazminat ödenmesi gerekiyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından gündeme gelen silah anlaşması ile ilgili 23 Ekim’de konuşan Trudeau, bu anlaşmayı askıya alabileceklerini söylemiş ancak bugüne kadar bu yönde bir adım atılmamıştı.

Anlaşmaya göre Kanada’nın anlaşmayı iptal etmesi halinde Suudi Arabistan’a 1 milyar dolar tazminat ödemesi hükmü bulunduğu, hükümetin de bunu ödememek için yol aradığı kaydediliyor.

Trudeau Hükümeti, federal parlamento ve ülkedeki muhalif gruplarca, Suudilere silah satışı konusunda eleştiriliyor.

- Ne olmuştu?

Kanada, 2014 yılında dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper zamanında, Ontario eyaletinde kurulu General Dynamics Land Systems (GDLS)'nin ürettiği LAV tipi askeri araçlara talip olan Suudi Arabistan, 928 araçlık bir satın alma anlaşması gerçekleştirmişti.

2014 yılında işlemleri tamamlanan satış, 2015 yılında iktidara gelen Justin Trudeau hükümeti tarafından askıya alınmıştı. Kanada kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan satış, dönemin Dışişleri Bakanı Stephen Dion'un girişimleriyle onaylanmış ve hayata geçmişti.

Anlaşmaya göre, Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" satarken, bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik toplar bulunduğu belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulans, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçları bulunduğu ifade ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:05
  1. Kanada
  2. Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  3. Kanada Suudilere silah satışını iptal etmenin yollarını arıyor
  4. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

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