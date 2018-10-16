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Kanada: Suudi Arabistan'dan şeffaf soruşturma istedik

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bu durumu görüştüm ve bu konuda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım" açıklamasını yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 22:12
Kanada: Suudi Arabistan'dan şeffaf soruşturma istedik
Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, parlamentoda gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayını "çok ciddi ve önemli bir konu" olarak gördüklerini söyledi.

Freeland, Kanada’nın müttefikleri ile aynı görüşte olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Bu çok ciddi bir durum. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bu durumu görüştüm ve bu konuda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım." ifadelerini kullandı.

'MÜTTEFİKLERİMİZLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Toronto’da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasına bağlı iddialarla ilgili ciddi kaygıları bulunduğunu söyledi.

Kaşıkçı’nın "petrol zengini egemen kraliyet ailesinin insan hakları ihlalleri hakkında kapsamlı yazılar yazan bir gazeteci olduğunu" ifade eden Başbakan Trudeau, "Bu gazetecinin durumuyla ilgili raporlar hakkında gerçekten endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumdaki müttefiklerimizle çok yakın çalışıyoruz. Açıkçası bu, çok fazla insan için ciddi endişeleri vurgulayan bir durum." diye konuştu.

'SİLAH ANLAŞMASI DERHAL DURDURULMALI'

Muhalefetteki Yeni Demokrat Partinin Gölge Dışişleri Bakanı Helene Laverdiere ise hükümetin iki haftadır Kaşıkçı konusunda sessiz kaldığını belirterek, "Hükümet, Suudi Arabistan'a silah ihracını içeren 15 milyar dolarlık silah anlaşmasını derhal durdurmalıdır." çağrısını yaptı. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:12
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