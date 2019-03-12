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Kanada şirketi Özbekistan'da altın arayacak

Kanada'nın B2Gold şirketi Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile ülkedeki 3 sahada altın arama çalışmalarına ilişkin anlaşma imzaladı

12 Mart 2019 Salı 17:57
Kanada şirketi Özbekistan'da altın arayacak

TAŞKENT (AA) - Kanada'nın B2Gold şirketi Özbekistan'da altın arayacak.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Babur İslamov'un başkanlığındaki heyet, Kanada'daki temasları kapsamında B2Gold altın madencilik şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği konularını ele aldı. Görüşmenin ardından taraflar arasında B2Gold şirketinin Özbekistan'ın Nevai vilayetindeki 3 sahada altın arama çalışmaları yapmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Açıklamaya göre, Kanadalı şirket ilk etapta Özbekistan'daki altın arama çalışmaları için 2 milyon dolarlık kaynak ayıracak. Projenin başarılı olması durumunda bu kaynak birkaç kere arttırılacak ve şirket, ülkede altın üretimine başlayacak.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, geçen yıl Özbekistan'daki altın üretimi yüzde 1,1 düşüşle 90 ton oldu.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi verilerine göre de 1 Ocak 2018 itibarıyla ülkenin tespit edilen altın rezervleri 5,99 bin tonu oluşturuyor. Özbek hükümeti, ülkedeki 30 yeni altın maden ocağını aşamalı olarak kullanıma açarak, ülkedeki altın üretimini artırmayı hedefliyor.

Geçen ay Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi arasında ülkedeki iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:57
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