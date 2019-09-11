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Kanada seçime gidiyor

Kanada halkı, 21 Ekim Pazartesi günü Federal Parlamentonun 338 üyesini seçecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 02:10
Kanada seçime gidiyor

TORONTO (AA) – Kanada’da 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak genel seçimlerde, Federal Parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.

Kanada'da 43. kez gerçekleştirilecek federal seçimlerde, ülke genelinde kurulacak sandıklarda yaklaşık 26 milyon seçmen oy kullanacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerel saatle bugün sabah 10.00’da Kanada Genel Valisi Julie Payette’yi ziyaret ederek, Federal Parlamento’yu feshetmesini isteyecek. Trudeau’nun bu ziyaretinin ardından ülke genelindeki seçim kampanyası da resmen başlamış olacak.

Kanada Federal Genel Seçimlerine, Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti, Elizabeth May liderliğindeki Yeşiller, Yves-François Blanchet Quebec Bloğu, Maxime Bernier liderliğindeki İnsanların Partisi ve bağımsızlar katılıyor.

Son olarak 2015 yılında yapılan federal genel seçimlerde, 184 milletvekili ile tek başına iktidarı yakalayan Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, SNC-Lavalin Skandalı nedeniyle sıkıntılı bir kampanya dönemine giriyor. Federal etik kurallarını çiğnediğini itiraf eden Başbakan Trudeau, bunu binlerce insanın işini kaybetmesini önlemek için yaptığını açıklamış, ancak kamuoyunu yeterince tatmin edememişti.

Kanada’daki kamuoyu yoklamalarında Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti ile iktidardaki Liberal Parti’nin arasında az bir fark bulunuyor. Ülkede bir siyasi partinin tek başına hükümeti kurabilmesi için, 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak ve parlamentodaki 338 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde, en az 170 sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Kanada'da 2015 yılı seçimlerinde 25 milyon 939 bin 742 seçmenin yüzde 68,3’ü sandık başına giderken, bu yılki seçimlere katılımın daha yüksek olması bekleniyor. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimlerde gerçekleşmişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 02:10
  1. Kanada
  2. Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  3. Kanada federal genel seçimleri
  4. Kanada Muhafazakar Parti Lideri Andrew Scheer
  5. Kanada seçime gidiyor

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