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Kanada resmi yayın kuruluşundan PKK propagandası

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
Kanada resmi yayın kuruluşundan PKK propagandası

TORONTO (AA) - Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, ülkenin resmi terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'lı kadın teröristleri öven haber verdi.

CBC, Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Kürt asıllı fotoğrafçı ve film yönetmeni Zayne Akyol'un PKK mensubu terörist kadınların Kandil Dağı'ndaki yaşantılarını anlatan, Espace Mile End Galerisi'nde 22 Kasım'da açılan ve 20 fotoğraftan oluşan "Rojeke (Bir Gün)" isimli sergisinin haberini yaptı.

"Kürdistan'ın kadın savaşçıları Montrealliler için yaratıcı çağrılar yapıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Akyol'un, sergi için "samimi" kareler yakalamak adına günlerce Kandil'deki terör örgütü mensubu kadınlarla kaldığı ifadeleri kullanılırken, PKK için "Türkiye'nin doğusunda bağımsız bir Kürt devleti için savaşan yasa dışı bir isyancı grup" tanımlaması yapıldı ve terör örgütü bölgede DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterildi.

Akyol'un daha önce yazıp yönettiği "Gülistan" isimli filme de yer verilen haberde, PKK'nın Kanada devleti tarafından terörist örgüt olarak kabul edildiği de belirtildi.

- "Kanada izin vermemeli"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Akyol'un terörü ve terör örgütünü öven filmi sonrası gerekli girişimleri yaptıklarını kaydetti.

Büyükelçi Ünal, şunları söyledi:

"Söz konusu filmin evvelce Kanada'da gösterimi öncesinde ve sonrasında büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımız federal ve yerel makamlar nezdinde gerekli girişimleri yapmıştı. Filmin Türkiye ve Kanada tarafından bir terör örgütü olarak tanınan PKK’nın propagandasını yaptığını bildirmiştik. Söz konusu filmi çeken kişinin Kanada’da da terör örgütü olarak tanınan PKK ve onun iş birlikçileri ile temas ve görüşmelerde bulunduğunun anlaşıldığını da kaydetmiştik. Bu fotoğraf sergisi hakkında da gerekli girişimlerde bulunmaktayız. Kanada, terörist örgütler listesine aldığı PKK'nın, resmi yayın kuruluşu aracılığıyla propogandasının yapılmasına izin vermemelidir."

- PKK Kanada'nın terör örgütleri listesinde

PKK, 10 Aralık 2002'den bu yana Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığının "resmi terör örgütleri listesi"nde bulunuyor.

Bakanlık, PKK'yı, "hedefine ulaşmak için özellikle Türkiye'de ve Kuzey Irak'ta bir gerilla savaşı ve terörizm kampanyası başlattı. Faaliyetleri, Türk ordusu, diplomatlar ve Türk işletmelerine Türkiye'de ve bazı Batı Avrupa şehirlerinde saldırmaktır. Ayrıca, Türkiye'deki turizmi istikrarsızlaştırmak amacıyla turistleri bombalamak ve turistleri kaçırmakla da tanınıyor." şeklinde tanımlıyor.

Öte yandan, ülkede 7 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilen anti terör yasasınca terörü övmek veya terör ve terör örgütlerinin propagandasını yapmak suç sayılıyor. Halen yürürlükte olan yasaya göre, terör suçuna rehberlik veya aktif olarak bir kişiyi terör suçuna teşvik etmek suç sayılıyor.

Terörün teşviki, savunulması, terör faaliyetlerinin hoş gösterilmesi, terörist organizasyonların ve örgüt mensuplarının övülmesi gibi suçlar için de en fazla 5 yıl hapis cezası öngörülüyor.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
  1. Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
  2. Kanada
  3. Kanada resmi yayın kuruluşu CBC
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  5. terör örgütü PKK

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