Kanada, Müslüman katili Myanmar Lideri Suu Çii'nin onursal vatandaşlığını geri aldı!

Kanada parlamentosu, ülkesindeki Müslüman azınlığa uygulanan soykırıma sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye 2007'de verilen onursal vatandaşlığı iptal etti.

Kanada Senatosu, Temsilciler Meclisi'nin 28 Eylül'de aldığı kararı oy birliğiyle onaylayarak Suu Çii'ye 2007 yılında verilen onursal vatandaşlığın kaldırılmasına karar verdi.

Onursal vatandaşlığı alınan ilk kişi

Suu Çii Kanada'da onursal vatandaşlığı geri alınan ilk kişi oldu.

Suu Çii, ülkesinde ev hapsinde tutulduğu dönemde verdiği demokrasi mücadelesiyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Farklı ülkeler ve şehirlerden aldığı onur nişanları yanında Kanada hükümeti 2007 yılında Suu Çii'ye onursal vatandaşlık vermişti.

Myanmar liderinin, üstlendiği devlet görevinin ardından yetkili biri olarak 2017 yılından bu yana 700 binden fazla Arakanlı Müslümanın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği şiddet dalgasına kayıtsız kalması ve Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine karşı çıkmaması tepkilere yol açmıştı.

İngiltere'nin Oxford ve İrlanda'nın Dublin kentleri Suu Çii'ye verdikleri onur nişanlarını geri almıştı.

Suu Çii'ye verilen Nobel Ödülü'nün geri alınması için çağrılar yapılmış, imza kampanyaları düzenlenmişti.

Kanada'daki insan hakları aktivistleri, bir süredir imza kampanyaları ve protestolar düzenleyerek Suu Çii’ye verilen vatandaşlığın iptalini istiyordu.

"Acıları hafifletmede yetersiz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün yaptığı açıklamada, karar için federal parlamentoyu adres göstermiş ve fahri vatandaşlığının iptalinin, soykırıma maruz kalan Müslümanların acılarını hafifletmede yeterli olmayacağını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Arakanlı Müslümanlara uygulanan tehcir ve soykırımı durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlanıyor.