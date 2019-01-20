Kanada, Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmak istiyor

BAĞDAT (AA) - Kanada Genel Valisi Julie Payette Irak'ta, enerji, tarım ve endüstri alanlarında yatırımlarda bulunmak istediklerini belirtti.

Resmi temasları çerçevesinde Irak'a gelen Kanada Genel Valisi Julie Payette ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından başkentteki Selam Sarayı'nda kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre Payette, ülkesinin, istikrara kavuşması ve özellikle terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan kentlerin yeniden inşası konusunda Irak'ın yanında olduğunu belirtti.

Payette ayrıca, Kanada'nın başta imar konusu olmak üzere Irak'ın enerji, petrol, tarım ve endüstri alanlarında gösterdiği ilerlemelere destek verip yatırımlar gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Salih de ülkenin yeniden imarı ve inşası konusunda Kanada ile dayanışma ve iş birliğinin her türlü alanda gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Salih, Kanadalı şirketlere ve iş adamlarına Irak'taki yatırımlara katkıda bulunma çağrısı yaparak, söz konusu şirketlerin hem endüstri hem de tarım alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Salih, Kanada ve Irak arasında akademik alanda da ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.







