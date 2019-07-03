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Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşini makamında kabul etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşini makamında kabul etti. Cooter, "Türkiye ile olan ticaret hacmimiz son yıllarda iki katına çıkmıştır ve her yıl artan sayıda turist Türkiye’ye gelmeye devam etmektedir" dedi.


Valiliğe gelişi esnasında Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Chris Cooter, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter’i Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.


Türkiye ve Kanada arasındaki iyi ilişkilere ve işbirliklerine değinen Vali Çakacak, “Kanada ile Türkiye arasında hem uluslararası kuruluşlarda siyasi, ekonomik anlamda çeşitli iş birlikleri var. Karşılıklı ticaret hacmimiz her geçen yıl daha da ileriye gitmekte. Yüz binin üzerinde her yıl Kanadalı Türkiye’ye geliyor ziyaretlerde bulunuyorlar. Biz bu tür ziyaretlerle var olan özellikle ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceği kanısındayız. Eskişehir ilimizde ticari, tarım, turizm, eğitim, kültür ve sanayi alanlarında ülkemizin önemli illerinden biri. Bu tür ziyaretlerle var olan iş birliğinin daha da ivme kazanacağı inancı içerisindeyim” dedi.


Türkiye ile Kanada arasında ticaret hacmini artırmayı öngören anlaşmaya değinen ve Türkiye’ye gelen Kanadalı turist sayısının her yıl arttığını ifade eden Büyükelçi Cooter, “Burada Eskişehir’de olmak çok büyük bir zevk benim için. Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkiler çok eskilere dayanmakta. İki ülkenin daha da samimileşmesi son yıllarda hız kazanmıştır. 3 hafta önce iki ülkenin ticaret bakanları ticaret hacminin daha da ilerlemesi için bir anlaşma imzalamıştır. Türkiye ile olan ticaret hacmimiz son yıllarda iki katına çıkmıştır ve her yıl artan sayıda turist Türkiye’ye gelmeye devam etmektedir. Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler derinleşecek. Şahsi olarak umuyorum ki özellikle demiryolu sektöründe, havacılık sektöründe ve Eskişehir’in önde olduğu sektörlerden biri olan tarımda ilişkilerimiz derinleşecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
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