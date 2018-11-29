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Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi vatandaşına yaptırım kararı aldığını açıkladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 18:30
Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi vatandaşına yaptırım kararı aldığını açıkladı.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:30
  1. Kanada
  2. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı

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