THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kanada, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi

Kanada Dışişleri Bakanlığı, uluslararası camianın Suriye rejimini kimyasal silah kullanımından sorumlu tutmasını talep etti

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:34
Kanada, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi

TORONTO (AA) – Kanada yönetimi, uluslararası toplumca Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Dördüncü Değerlendirme Konferansı’na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Hollanda'nın Lahey kentinde geçen hafta düzenlenen Kimyasal Silahlar Konvansiyonunun Dördüncü Gözden Geçirme Konferansı'nın sonunda, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin nihai bir belge üzerinde hemfikir olunamadığı hatırlatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına dair bulguların, konferansın nihai belgesine bir referans olarak eklenmesi, Esed rejiminin müttefikleri Rusya ve İran tarafından engellendi. Bu kimyasal silah kullanımını inkar etmek için korkunç bir çabadır. Suriye yönetimi, kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmalıdır."

- "Failler hesaba çekilmeli"

Konferansta bir uzlaşmaya varmanın imkansız olduğu belirtilen açıklamada, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması uluslararası hukuka aykırı bir ihlaldir ve Kanada bu suçların faillerinin hesaba çekilmesi için gösterilen çabaları güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kanada'nın tüm tarafların ortak bir zemin bulmasını ve KSYÖ'nün uluslararası kurallara dayalı tarafsızlığını, bağımsızlığını ve kapasitesini korumak için birlikte çalışmasını istediği belirtildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen yıllık konferansta 2019 bütçesi onaylanmıştı. Bütçenin onaylanması ile örgüte kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında "kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesi için" Atıf Mekanizması kurulmasına karar verilmişti. Söz konusu mekanizmanın Mart 2019'da uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:34
  1. Kanada
  2. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)
  3. Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    May'den Suudi Veliaht Prens'e "inanılır ve saydam soruşturma" mesajı
    1. May'den Suudi Veliaht Prens'e..
    2. Başkan Erdoğan, Theresa May'i kabul etti
    3. Kato Dağı'ndaki askeri üsse ayı girdi!
    4. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    5. Aranan zanlı ile polise zorluk çıkaran..
    6. Kendisinden haber alınamayan vatandaş..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu:..
    8. Maçın ardından
    9. Erdoğan: "Yaptığımız görüşmelerle..
    10. Macron'dan Kaşıkçı ve sarı yelekliler..
    11. Erdoğan: "(Cemal Kaşıkçı) Bu vahşi..
    12. Erdoğan: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu..
    13. Erdoğan: "Hadiseden haberdar olduğumuz..
    14. Manchester United puan kaybetti
    15. Erdoğan: "Yemen halkının acıları en..
    16. Sonuç bildirgesi açıklandı! G-20'nin..
    17. Erdoğan: "Dört yıla yakın süredir..
    18. Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu..
    19. Artistik Buz Pateni Uluslararası..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher