Kanada, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi

TORONTO (AA) – Kanada yönetimi, uluslararası toplumca Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmasını istedi.



Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Dördüncü Değerlendirme Konferansı’na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Hollanda'nın Lahey kentinde geçen hafta düzenlenen Kimyasal Silahlar Konvansiyonunun Dördüncü Gözden Geçirme Konferansı'nın sonunda, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin nihai bir belge üzerinde hemfikir olunamadığı hatırlatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:



“Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına dair bulguların, konferansın nihai belgesine bir referans olarak eklenmesi, Esed rejiminin müttefikleri Rusya ve İran tarafından engellendi. Bu kimyasal silah kullanımını inkar etmek için korkunç bir çabadır. Suriye yönetimi, kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulmalıdır."

- "Failler hesaba çekilmeli"

Konferansta bir uzlaşmaya varmanın imkansız olduğu belirtilen açıklamada, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması uluslararası hukuka aykırı bir ihlaldir ve Kanada bu suçların faillerinin hesaba çekilmesi için gösterilen çabaları güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kanada'nın tüm tarafların ortak bir zemin bulmasını ve KSYÖ'nün uluslararası kurallara dayalı tarafsızlığını, bağımsızlığını ve kapasitesini korumak için birlikte çalışmasını istediği belirtildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen yıllık konferansta 2019 bütçesi onaylanmıştı. Bütçenin onaylanması ile örgüte kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında "kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesi için" Atıf Mekanizması kurulmasına karar verilmişti. Söz konusu mekanizmanın Mart 2019'da uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı.



