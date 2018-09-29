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Kanada Çii'nin fahri vatandaşlığını iptal etti

Kanada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırıma sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı Çii'nin fahri vatandaşlığını iptal etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
Kanada Çii'nin fahri vatandaşlığını iptal etti

Kanada'da federal parlamentoda yapılan oylamada Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'ye dönemin Dışişleri Bakanı John Baird tarafından verilen fahri vatandaşlığın iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Suu Çii, Kanada'nın insanlık değerlerine hizmet ettikleri için fahri vatandaşlık verdiği 6 kişiden biriydi. 1985'te Raoul Wallenberg, 2001'de Nelson Mandela, 2006'da Dalay Lama, 2009'da Karim Aga Khan ve 2014'te Malala Yusufzay'a fahri vatandaşlık veren Kanada ilk kez bunu parlamento kararıyla bir kişiden geri almış oldu.

İptal süreci, kararın Senato tarafından da onaylanmasıyla tamamlanacak.

"Acıları hafifletmede yetersiz"

Kanada'daki insan hakları aktivistleri, bir süredir imza kampanyaları ve protestolar düzenleyerek Suu Çii’ye verilen vatandaşlığın iptalini istiyordu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün yaptığı açıklamada, karar için federal parlamentoyu adres göstermiş ve fahri vatandaşlığının iptalinin, soykırıma maruz kalan Müslümanların acılarını hafifletmede yeterli olmayacağını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Arakanlı Müslümanlara uygulanan tehcir, taciz, soykırım ve toplu ölümleri durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlanıyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
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