Kanada Başbakanı Trudeau'dan Huawei tutuklamasına ilişkin ilk açıklama

WASHINGTON (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun tutuklanmasında rolü olmadığını belirterek, “Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz ve ilgili yetkililer bu süreçle ilgili kararları hiçbir politik müdahale olmadan verdi.” dedi.



Montreal’de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trudeau, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver’da uçak değiştirirken gözaltına alınan Mıng’a yönelik yasal sürecin siyasetten bağımsız işlediğini belirtti.



Mıng’ın tutuklanacağının kendisine eylemden birkaç gün önce bildirilmesine karşın hükümetinin sürecin parçası olmadığını kaydeden Trudeau, “Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz ve ilgili yetkililer bu süreçle ilgili kararları hiçbir politik müdahale olmadan verdi.” ifadelerini kullandı.



Trudeau'nun açıklamaları, ABD ile Çin arasındaki kısa süre önce sağlanan ateşkes için risk oluşturan ve ticaret savaşını alevlendirmesinden korkulan tutuklama olayı ile Kanada hükümeti arasına mesafe koyma çabası olarak değerlendirildi.



- İlk duruşma 7 Aralık’ta



Kanada Adalet Bakanlığı, Huawei şirketinin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alındığını dün duyurmuştu.



Çinli teknoloji devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açan ABD yönetiminin talebi üzerine gözaltına alınan Mıng'ın 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirilmişti.



ABD'nin Mıng'ın New York Doğu Bölgesi Mahkemesinde "tanımlanmamış suçlamalardan" yargılanmak üzere iadesi arayışında olduğu da basına yansımıştı.



- Çin, Mıng’ın serbest bırakılmasını istedi



Pekin yönetimi, tutuklamayı insan hakları ihlali olarak nitelendirirken, Kanada’dan Mıng’ı bir an önce serbest bırakmasını istemişti.



Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ABD ya da Kanada yasalarını çiğnemediği vurgulanarak, "Çin tarafı, bu ciddi insan hakları ihlaline sert şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu şiddetle protesto ediyor." ifadesine yer verilmişti.

