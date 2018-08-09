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Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Suudi Arabistan konusunda geri adım atmayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda özür dilemeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:13
Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Suudi Arabistan konusunda geri adım atmayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Montreal kentinde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ile diplomatik görüşmelerin devam edeceğini belirten Trudeau, buna karşın Suudi Arabistan'ın geçen hafta birkaç sosyal aktivisti tutuklamasıyla ilgili olarak Kanada adına yapılan eleştirilerden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Suudi mevkidaşıyla salı günü uzun bir görüşme yaptığını dile getirdi.

"Dünyanın her yerinde var olan zorlukların altını çizmeye devam edeceğiz"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla doğrudan Suudi Arabistan hükümetiyle bağlantı kurduklarını kaydeden Trudeau, Kanada'nın özür dilemesi ya da paylaşımlardaki insan hakları ile ilgili eleştirileri geri çekmesinin görüşme masasında olmadığına dikkati çekti.

Trudeau, şöyle konuştu:

"Bakan Freeland'in söylediği ve bizim de tekrarlayacağımız gibi Kanada her zaman özel ve kamusal alanda insan haklarıyla ilgili güçlü ve açık bir şekilde konuşmaya devam edecektir. Kanada'nın hedefi Suudi Arabistan ile kötü ilişkilere sahip olmak değildir. Suudi Arabistan ile sağlam ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Suudi Arabistan, dünyada belirli bir önemi olan ve insan hakları konusunda ilerleme kaydeden bir ülke ancak biz de dünyanın her yerinde var olan zorlukların altını çizmeye devam edeceğiz."

İki ülke ilişkilerini geren olay 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapsedilen Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulunmuştu

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 08:13
  1. Kanada
  2. Twitter
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Montreal
  5. Arabistan

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