Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 'Ses kayıtlarını dinledik'
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.12 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.
Ekim ayı başında Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.
Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'e gitmeden önce havaaalanında yaptığı açıklamada, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.
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