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Kanada, Ay’da yaşam kurma projesine katıldı

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortaklaşa başlattıkları uzay programı ile Ay’da ve yörüngesinde yaşam alanı kurulacak.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:43
Kanada, Ay’da yaşam kurma projesine katıldı

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortaklaşa başlattıkları uzay programı ile Ay’da ve yörüngesinde yaşam alanı kurulacak.


Amerika Birleşik Devletleri’nin uzayda askeri üs kuracağını açıklamasının ardından, Kanada beklenen açıklamayı yaptı ve Ay’da yaşam kurma ve Mars’ı keşfetme projesine katıldığını duyurdu. Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile NASA’nın ortak bir proje yürüteceği Başbakan Justin Trudeau tarafından teyit edildi. Lunar Gateway isimli projede iki ülke astronotların Ay’da ve yörüngesinde yaşam alanı kurmalarını sağlamak üzere çalışacaklar. İnsanoğlunun Ay’a ayak basmasının üzerinden 50 yıl geçtikten sonra NASA tarafından yönetilecek olan proje, sadece Ay’da yaşam aramakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda Ay’a bir yanaşma istasyonu kurulmasını da kapsayacak. Başbakan Justin Trudeau tarafından yapılan açıklamaya göre, kurulacak olan yanaşma istasyonu Ay’a gelecek olan sivil ziyaretçilerin kullanımına da açık olacak. Lunar Gateway Projesine Kanada’nın en önemli katkısı Canadarm3 isimli dev robokol olacak. Daha önce Canadarm2’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı gibi 3 numaralı akıllı modelin de görevi Ay’da Gateway Projesinin bakım ve onarımını yapmak olacak.


Lunar Gateway Projesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kanada’ya maliyetinin 150 milyon dolar olacağı hesaplanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:43
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