Kanada, askerlerinin Irak’taki görev süresini uzattı

Terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nde yer alan Kanada, Irak’taki askerlerinin görev süresini uzattığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri’nde yer alan Kanada, Irak’taki askerlerinin görev süresini uzattığını duyurdu. Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile yaptığı ortak basın toplantısında, Irak’ta bulunan askeri danışman ve eğitmenlerinin görev süresini uzatıldığını belirterek, “Büyük bir ilerleme kaydettik ancak terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın güvenliğini tehdit oluşturmadığını güvence altına almak için daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun farkındayız” dedi.

Yapılan açıklamada Kanada’nın Irak’taki 250 özel kuvveti Mart 2021’e kadar bu ülkede kalacağı kaydedildi.