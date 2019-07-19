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Kanada, 40 derece sıcağa hazırlanıyor

Kanada’nın Toronto, Ottawa ve Montreal şehirlerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 40 dereceye tırmanması bekleniyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:04
Kanada, 40 derece sıcağa hazırlanıyor

Kanada’nın Toronto, Ottawa ve Montreal şehirlerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 40 dereceye tırmanması bekleniyor.


Soğuk iklimiyle bilinen Kanada’da bu yıl sıcaklığın 5 ila 8 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Kanada Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin doğu eyaletlerinde hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceyi bulabileceği uyarısında bulundu. Ontario, Quebec, New Brunswick ve Yeni İskoçya’nın bulunduğu birçok eyalet için sıcak hava dalgası uyarıları yapıldı. Meteorolog Chris Scott, en yüksek sıcaklıkların Cuma ve Cumartesi günü beklendiğini söyledi.


Yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların en riskli grup olduğu belirtilerek, uyarılar tüm medya organlarında yayınlandı. İnsanlara güneşten uzak durmaları, ıslak havlularla kendilerini soğutmaları ve bol miktarda sıvı tüketmeleri tavsiye edildi. Ayrıca halktan kendi ailelerini, komşularını ve en çok risk altında olan kişileri kontrol etmeleri istendi.


Havuz, su parkı ve göl plajları gibi belediyelere ait sosyal tesislerin tümünün ücretsiz olarak hizmet verdiği ülkede, önümüzdeki günlerde insanların plajlara ilgisinin daha da artması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:04
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