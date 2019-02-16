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Kanaat önderlerinden Vali Memiş’e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Hınıs ilçesinin kanaat önderlerini makamında kabul etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:59
Kanaat önderlerinden Vali Memiş’e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Hınıs ilçesinin kanaat önderlerini makamında kabul etti. Heyete, ilçeye bağlı köy yollarının asfaltlanacağı müjdesini veren Vali Memiş, devlet olarak tüm vatandaşlara eşit mesafede olduklarını söyledi.


Hınıs Kaymakamı Bülent Ay ve ilçenin ileri gelenlerinden oluşan kalabalık heyet Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Heyete Hınıs’ı kısa zaman önce ziyaret ettiğini anımsatan Vali Memiş, “Hınıs, bulunduğu coğrafyanın adeta merkezi konumunda. İlçe ziyaretimdeHınıs’ın çok kadim bir yerleşim yeri olduğunu gözlemledim. İnsanının genel durumuna baktığımda ziyadesiyle memnun oldum. Bu memnuniyetimi de her ortamda paylaşıyorum. Bu önemli yerleşim yerinde siz değerli kanaat önderlerinin büyük emeği var. Gençlerimiz, çocuklarımız terbiyeyi ailede, kültürü ise okulda ve mahallede öğreniyor” dedi.


“Köy yollarının tamamını asfaltlayacağız”


Büyükşehir belediyesinin ilçede önemli çalışmalar yaptığını aktaran Vali Memiş, “Köy yollarının asfaltı konusunda biraz eksiklerimiz var. Buna mukabil valiliğimiz bütçesinden ağırlıklı olarak güney ilçelerimizin köy yollarının asfaltlanması için çalışmalar yapacağız. Bu anlamda kaymakam arkadaşımıza da talimat verdim. Öncelikle grup yollarını yapacağız. Bu yıl köy yollarının en az yüzde 70’inin asfaltını bitireceğiz. 2 yıl içerisinde de tamamını bitireceğiz” diye konuştu.


Köyde yaşayan vatandaşın önceliğinin içme suyu ve köy yolu olduğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle devam etti:


“Köylerin birinci önceliği içme suyudur. İçilebilir sağlıklı içme suyu. Hem kendi hem de beslediği hayvanlar için kullanabileceği su. İkinci önceliği ise yoludur. Yol, ilçe merkezine gelen yoldur. Çünkü köylerimizi ilçeye bağlayan yolları iyi bir asfalt yapabilirsek, ilçe merkezini çok canlandırır. Köyde oturan vatandaşlarımız isterse her gün ilçeye gidebilir. Sadece ihtiyacı ve pazar olduğunda değil. Kolay ulaşım sağlandığı için her gün. Hınıs’ın yaklaşık 100 köyü var. Burada oturan vatandaşlarımızın her gün ilçeye gidip geldiğini düşünürsek, ilçe tamamen canlanır. Hem esnafın hem de vatandaşlarımızın yüzü güler bu sayede. Bu konulara ağırlık vereceğiz. Ve hep birlikte bu sorunları gidereceğiz.”


“Farklılığımız zenginliğimizdir”


Devlet olarak tüm vatandaşlara eşit mesafede olduklarını dile getiren Vali Memiş, “Aldığımız eğitim, ailemizden aldığımız terbiye, dinimizin bize emrettiği hükümler herkesi kucaklamamızı gerektiriyor. Kimse doğarken ailesini seçmiyor. 1997-1999 yıllarında terörün yoğun olduğu dönemlerde Bingöl, Genç kaymakamlığı yaptım. Orada çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. Biz bunu kesinlikle böyle görüyoruz. Biz artık etle tırnak olmuşuz” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:59
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