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Kanaat önderleri seçim değerlendirmesinde bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli kanaat önderleri İstanbul’da bir araya gelerek yerel seçim değerlendirmesi yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Kanaat önderleri seçim değerlendirmesinde bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli kanaat önderleri İstanbul’da bir araya gelerek yerel seçim değerlendirmesi yaptı. Toplantıda söz alan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, 31 Mart seçimlerinin ülke için çok önemli olduğunu belirterek, İYİ Parti’nin bu seçimlerden sonra kaybolup gideceğini, böyle bir partinin kalmayacağını söyledi.


Birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanların her nasılsa zillet ittifakında birleştiğini ifade eden İzol, öyle ki CHP’nin bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdiğini dile getirdi. İzol, "Gerçi bunlar 1991’deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasiler ilk defa meclise ayak bastılar. Milletini vatanını seven her İYİ Partili ve CHP’li vatandaşımızı, bu utanç için partilerinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyorum” dedi.


İzmir BüyükşehirBelediye Başkan adayı Tunç Soyer’i de açıklamasında eleştiren İzol, Soyer’in çukurcu HDP için neler söylediğini de hatırlattı. İzol, "Hatırlayınız bakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak atanan Tunç Soyer, çukurcu HDP’li belediye için neler söylemişti. ’Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. Sur’a kayyum darbedir, HDP’nin yanındayım’ demişti. Bakınız bu zat zillet ittifakı içinde oldukları İYİ Parti’nin İzmir il başkanlığını ziyaret ediyor. Orada bir gazetecinin ’HDP ile yan yana bulunmayı ve Sur Belediyesini ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna karşılık, ’HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Hangi belediye olursa olsun eğer böyle bir muameleyle karşı karşıya kalırsa demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur’ yanıtını veriyor. Türkiye’nin 3. büyük şehrine başkan olmayı düşünen bir kişinin yaptığı konuşmayı gördünüz. İttifak içinde olduğu İYİ Parti’nin Torbalı ilçe başkanı çıkıyor önce HDP ilçe binasını ziyaret edeceğim diyor. Bunların akılları fikirleri fitne fesat vatandaşlarımız gerçekleri görsün. İşte zillet İttifakı budur. Bu zillet ittifakı son olarak adı taklacı bakan olarak anılan İdris Naim Şahin’i İYİ Parti’nin OrduBelediye Başkan adayı olarak göstermiştir. Görülmektedir ki; zillet ittifakı bulunduğu her siyasi partide kaybetmiş bir yere gelememiş, amacı vatandaşa hizmet etmek olmayan kendi çıkarları için siyaset yapanların buluştuğu bir yer olmuştur. Şayet İYİ Parti bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa, bölücü örgütle ana muhalefet arasındaki bağı çözemez, oy alabilmek adına taktiklerinden vazgeçmez ise esas haline dönüşecektir. Bir şeyin aslı varken kopyasına gerek yoktur. Böyle bir durumda İYİ Parti’nin de anlamı kalmayacaktır. Yurt dışındaki terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet ve tarih açık ve net hesabı soracaktır. Sonuçta 31 Mart sonrası İYİ Parti diye bir parti kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.


Toplantı daha sonra yerel kanaat önderlerinin yerel seçimlerde yapılacak çalışmaların değerlendirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:44
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