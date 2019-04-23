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Kanaat Önderleri Derneği, istişare toplantısı gerçekleştirdi

Erzurum’da kurulan ve başkanlığını İbrahim Özmen’in yürüttüğü Kanaat Önderleri Derneği, 5.

23 Nisan 2019 Salı 13:50
Kanaat Önderleri Derneği, istişare toplantısı gerçekleştirdi

Erzurum’da kurulan ve başkanlığını İbrahim Özmen’in yürüttüğü Kanaat Önderleri Derneği, 5. İstişare toplantısını Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in katılımı ile gerçekleştirdi.


Dernek üyeleriyle gerçekleşen toplantıda şehrin sorunları ve dernek faaliyetleri konuşuldu.


Dernek Başkanı Özmen yaptığı konuşmada, Erzurum’un kalkınması için herkesin el ele vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Özmen; “Biz bu derneği kurarken, tek bir amaç güttük. Amacımız ortak paydası olan insanları aynı çatıda toplayabilmektir. Bizim ortak paydamız, yaşadığımız bu şehirdir. Şehrimizin sorunlarını dile getirmek ve Erzurum’a yapılan yatırımları desteklemektir. İnancımız, Erzurum’un hak ettiği yerlere getirebilmektir. Bu bağlamda sadece siyasiler ve devlet kanallarına işi bırakmak doğru bir anlayış değildir. Biz burada bu şehirde yaşayan insanlar olarak hizmet için çalışanlara ayrım yapmaksızın destek olabilmemiz gerekir. Şehrimizde gizlenemez bir işsizlik gerçeği var. Bu gerçeğin üstüne gidebilmek için ne tür adımlar atılır, bunun üzerine kafa yoruyoruz. Şehrimizin tanıtımı ve kalkınmasında elimizde ne imkan varsa hepsini kullanmaya hazırız. Kurulduğumuzdan beri gördüğümüz teveccüh bizleri daha çok çalışmaya sevk etmiştir. Sayın Vekilimizin Dadaş duruşuna hepimiz şahidiz. İnşallah bu şehir siyasi erkleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, esnafıyla bir bütün halinde hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.


Toplantıya katılan Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise dernek yöneticilerine teşekkür ederek şunları söyledi; “Erzurum bizim için çok kadimdir. Anadolu’nun en önemli kentlerinden biri bize memleket olmuştur. Bunun kıymetini bilmemiz gerektiği kadar sorumluluğunun da farkına varmalıyız. Derneklerimizin bu tür konulara eğilim göstermesi bizleri mutlu etmektedir. İnşallah hep birlikte daha güzel bir şehir oluşturacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:50
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