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Yemen'de meşru hükümete çağrı: "Gelin ülkeyi başkentten yönetin!"

Yemen'de toplanan kanaat önderleri ve askerlerden oluşan bir grup, meşru hükümeti ülkeyigeçici başkent Aden'den yönetmeye davet etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 07:07
Yemen'de meşru hükümete çağrı: "Gelin ülkeyi başkentten yönetin!"

Grubun geçici başkent Aden'deki Saba Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerine yurda dönme ve  ülkeyi Aden'den yönetme çağrısında bulunuldu.

"Havalimanlari, sinir kapilari limanlar ve petrol kuyularinda kontrolü ele alin"

Meşru hükümetten ayrıca, havalimanları, sınır kapıları, limanlar ile petrol ve gaz kuyularında kontrolün ele alınması, gizli hapishanelerdeki işkencelere son verilmesi ve camilerin çatışma çemberinin dışında tutulması talep edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden de meşru hükümetin, kontrolü altındaki bölgelerde hakimiyetini pekiştirmesi ve Aden'de bakanlık merkezleri açılması için desteklenmesi ve Aden'deki gizli hapishanelerin kapatılması istendi.

2015 yilindan beri ülkeyi riyad'dan yönetiyorlar

Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 07:07
  1. Aden
  2. Saba Sarayı
  3. yemen

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