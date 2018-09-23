Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, son yazısında İran’ın Ahvaz bölgesinde düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını yorumladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde İdlib’te bir insanlık dramının önüne geçildiğini söyleyen Karahasanoğlu, “Kana susamış vampirler, İdlib yerine Ahvaz’da vurdu!” ifadelerini kullandı.

İŞTE KARAHASANOĞLU'NUN İLGİLİ YAZISI:

Plan, İdlib’e askeri operasyon düzenleyip, 3 milyon sivili yerinden etmek, içlerinden binlercesini öldürmekti..

İhalesi, Rusya ve Esed rejimine verilmişti..

Tayyip Erdoğan önce Tahran’daki üçlü zirvede..

Ardından da Soçi’de Putin ile görüşmesinde..

Rusya’yı, İdlib’e askeri operasyon yapmama noktasında ikna etti..

Eşzamanlı olarak, İran’dan açıklama geldi: “İdlib’e yönelik operasyonda biz yokuz.”

Üzerinden 24 saat geçmeden, Rusya’nın uçağı düşürüldü, 15 askeri öldü..

Üzerinden bir hafta geçmeden, İran’ın Ahvaz kentinde, askeri bir tören sırasındaki saldırı ile 24 kişi öldü..

Rusya’nın şaibeli şekilde uçağının düşmesinde son olay, yıllar önce gerçekleşmiş ise..

Yine İran’da bu tür bir saldırı yıllar önce gerçekleşmiş ise..

İstatistik bize diyor ki..

Bu iş, İdlib’de kan dökemeyen vampirlerin saldırıları..

İdlib’e askeri operasyonu düzenlettiremediler..

Düzenlemeyen üçlüyü akılları sıra cezalandırmak için, önce Rus uçağını düşürdüler.

Ardından Ahvaz saldırısını gerçekleştirdiler.

Şimdi de (Allah korusun) üçüncü ülke Türkiye üzerinden bir saldırıyı organize edecekler..

Ki, İdlib’e operasyon düzenlenmemesi için en büyük gayreti, Türkiye göstermişti..

Bu noktada..

Ülkemiz açısından hem vatandaşlarımızın, hem güvenlik güçlerinin en üst seviyede tedbirli olmaları gerekir..

Kimse, Rus uçağının düşmesinin bir tesadüf olduğunu..

Ardından İran’daki 24 insanın öldüğü saldırının, tesadüf olduğunu iddia etmesin..

Terörist tesadüfen saldırmaz..

Tarihini de, yerini de, şeklini de..

İnce ince hesaplar..

Daha doğrusu..

İşi ihale eden hesap yapar, tetikçisi de hayata geçirir..

Dolayısı ile.

Türkiye açısından uyanık olunması gerektiğini belirttikten sonra..

Dünya geneli için de bir hatırlatma yapmış olalım..

Tüm ezilen insanların, emperyalistlerin oyunlarına karşı, uyanık olmaları, yaşananları not etmeleri gerektiğini belirtelim..

Büyük şeytan ABD, işte budur..

Kendi elini bile bulaştırmaz..

Maşa kullanır..

İstediği hedefleri vurur..

İdlib’de, Rus ve İran eli ile sivilleri öldürmek istedi..

Başarılı olamadı..

Şimdi, maşa olarak kullanmak istediklerine, “Benim talimatımı niye yerine getirmediniz” cezası vermeye kalkıyor..

Oyunu bozulduğu için..

Oyunu farkedeni, bozanı..

Kendi aklı sıra cezalandırmaya kalkıyor..

Büyük Şeytan’a hatırlatalım..

Bu oyunlar, bir oynanır..

İki oynanır..

Bir gün gelir, kendi üzerinde oynanır..

Onun içindir ki..

Dün İran’da yaşanan ve 24 kişinin öldüğü saldırı sonrasında yapılan resmi yetkililerin açıklamalarındaki ABD’nin sorumlu olduğu bilgisi ve misillemede bulunulacağı hatırlatması önemlidir..

Altını çizelim..

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Dünya genelindeki büyük oyunlara girmiş iken..

Katar uçağı üzerinden, bir endişemizi de paylaşmış olalım..

İnsanlar, hediyelere karşı, bedel ödeyerek aldıklarına kıyasla daha fazla zaaf gösterirler..

Bu çerçevede, bir okurumuz, geçmiş yıllardaki Dudayev suikastını hatırlattı.

Dünya genelinde Dudayev’e en yakın devlet adamlarından birisi olan Necmettin Erbakan Hoca’nın eli ile verilen bir cep telefonunun..

Dudayev’in yerinin tespitinde kullanıldığı..

Ve Dudayev’in yeri bu şekilde tespit edilerek, şehit edildiği anlatılır..

Nasıl ki, Erbakan Hoca’nın, hediye ettiği cep telefonu üzerinden kendisinin bir bilgisi olmadan bir oyun oynanmış olabilir ise..

Aynı şekilde..

Katar Şeyhi’nin de..

Türkiye’ye hediye edildiği belirtilen uçak olayında..

Benzer bir oyun, Katar Şeyhi’nin ve Katar yetkililerinin de bilgisi olmadan, oynanmış olabilir..

Tabii ki uçak olayında, cep telefonundaki gibi, basit bir şekilde, uçağın tespiti anlamında bir oyundan bahsetmiyorum..

Ayrıntısını, artık istihbarat ve güvenlik uzmanları bilirler..

Hediye edilen bir uçakta, hangi araştırmalar yapılması noktasında gevşeklik gösterilebilinir ise..

O konularda gevşeklik gösterilmeden, güvenlik konusunda tüm araştırmaların yapılması gerektiğini hatırlatıyorum..

Dudayev olayından ders çıkarmış olmamız gerekir..

O acı tecrübeyi akılda tutarak, gerekli tüm araştırmaların yapılması gerekir..

Biz bir hatırlatma yapmış olduk..

Gerisi, devletin bu konudaki görevli yetkililerine kalıyor..

Şunu da belirtmiş olalım..

Bu yönde bir araştırma yapmak, kimseye bir zarar vermez..

Araştırmanızı yaparsanız, herhangi bir olguya ulaşamaz iseniz, ne ala..

Ulaşırsanız, o oyunu bozarsınız..

Büyük şeytanın hevesini kursağında bırakmış olursunuz.

Ama..

Eğer böyle bir oyun hazırlığı içinde olanlar var ise..

Ve bu zorunlu araştırmayı yapmaz iseniz..

“Hediye uçak ya.. Bedavaya geldi” diyerek..

Gevşeklik gösterirseniz..

Yarın, (Allah korusun) bir sıkıntı yaşandığında.

Hem suçu olmadığı halde, kendi dostlarınızla aranız açılır..

Hem de, kendi değerlerinizi kaybedersiniz..

Aynen, Dudayev’in şehadetinde olduğu gibi..