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"Kan ve Kök Hücre Bağışının Önemi" konferansı

Adıyaman Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından “Kan ve Kök Hücre” konulu konferans düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:39
"Kan ve Kök Hücre Bağışının Önemi" konferansı

Adıyaman Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından “Kan ve Kök Hücre” konulu konferans düzenlendi.


Kan ve kök hücre bağışının önemine vurgu yapmak amacıyla Adıyaman Kan Merkezi Kan Eğitmeni Mehmet Sancar ve Malatya Kan Merkezi Kök Hücre Eğitmeni Alparslan Aksoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Kan ve Kök Hücre” konulu konferans Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan, Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.


“Kızılay Kimdir?” tanıtım filminin gösterilmesinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 150 yıllık geçmişe sahip olan Kızılay’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizdi.


Bulut, “Kurumumuz afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahibi ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan temini gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca göç ve mülteci hizmetleri ile uluslararası yardımlarda bulunmaktadır. Türk Kızılay’ı son 10 yılda 147 ülkeye yardımda bulunmuştur. İlimizde yıllık yaklaşık 15.000 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. 2018 yılında ilimizde kan bağış merkezimiz 17.500 ünite kan toplamıştır. Malatya’da bulunan kan merkezimizde her zaman kan stok seviyesi yeterli düzeyde tutulmaktadır. İlimizde hizmet veren kamu ve özel hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyaçları bölge kan merkezimizden karşılanmaktadır” dedi.


Adıyaman Kan Merkezi Kan Eğitmeni Mehmet Sancar ise, konuşmasında kan verme bilincine sahip olmanın önemine değinerek kan bağışının önemine vurgu yaptı.


Malatya Kan Merkezi Kök Hücre Eğitmeni Alparslan Aksoy ise kök hücre bağışının önemine değinerek, “Belki de bir insanın umudu sizdedir. Kimsenin umudunu kırmamak adına kök hücre bağışçısı olmamız gerekiyor. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmış gibidir” dedi.


Konuşmaların ardından Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan tarafından programın konuşmacıları Mehmet Sancar ve Alparslan Aksoy’a adlarına üniversite külliyesinde dikilmiş fidanların sertifikası takdim edildi.


Program sonunda gönüllüler tarafından eğitim fakültesi önünde kurulan kan bağış standında kan ve kök hücre bağışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:39
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