Kan pıhtılaşmasına dikkat! Kimler risk altında?

Kan pıhtılaşması, olası bir yaralanma ya da kesik gibi durumlarda başlayan kanama durumlarında kan damarları, kanın akmasını önlemek için gerçekleştirdikleri durumlarının hepsin pıhtılaşma denmektedir.

Kan pıhtıları, birçok farklı koşullarda ve çok farklı yerlerde ortaya çıkabilir. Kan pıhtılaşması durumu, yaralanma gibi durumlarda yararlı olabilmektedir. Ancak bazı durumlarda yararlı olmamaktadır. Kan pıhtılaşmasının tehlikeli olduğu durumlar ise, akciğerler ve beyin gibi kritik yerlerde meydana gelmektedir. Bu durumlarda ise, tıbbi bir yardım gerekli olmaktadır. Çünkü beyin, akciğer ve kimi zaman kalpte meydana gelen bu pıhtılaşmalar ölümle sonuçlanmaktadır. Kimi zaman ise, ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu komplikasyonlar sonucunda felç gibi ciddi sağlık sorunlarına maruz kalabilirsiniz.

Ciddi olsa da, çoğu kan pıhtıları tamamen önlenebilmektedir.

Kan pıhtılaşmasında risk altında olan kişiler ise aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu kişiler kan pıhtılaşmasının tehlikeli olan türü ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Bunlar ise şöyledir;

60 yaşında ve üzerinde olan kişiler

Fazla kilolu insanlar, obezler

Vücudunda daha öncesinde kan pıhtılaşması problemi olan kişiler

Hamile ve yeni doğum yapmış kişiler

Kansere sahip iseniz, ya da kanser tedavisi görüyor iseniz,

Kalp yetmezliği sorunu

Periferik arter hastalığı

Uzun süreli oturma veya yatak istirahatı

Sigara içen kişiler

Daha önce cerrahi bir operasyon geçiren kişiler

Aile geçmişi

Kap krizi geçirmiş olan kişiler

Faktör V Leiden mutasyonu

Kanın normalden daha zor bir şekilde pıhtılaştığı, antifosfolipid sendromu olan kişilerde görülmektedir.

NEDENLERİ

Kan pıhtılaşması oluşumunda birçok farklı etken bulunmaktadır. Ancak bazen hastane virüslü kan pıhtılaşması sonucunda birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 25.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunun nedeni olarak ise, ölümlerin kombine olduğunu ve meme kanseri, AIDS ve kazalardan sonucu oluştuğunu bildirmişlerdir.

Kan pıhtılaşması, lokalize kızarıklar, ağrı ve şişlik sonucu cildinize (yüzeysel flebit) yakın damarlarda görülmektedir. Yüzeysel flebit nadiren komplikasyonlara neden olur ve az tedavi gerektirmektedir.

İçinde daha büyük ve daha derin bir bölgede kan pıhtılaşması var ise, bu durum genellikle bacaklarda meydana gelmektedir ve daha ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Kan pıhtılaşması vücudunuzda daha ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Akciğerlerde bir potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kan pıhtısına (pulmoner emboli) neden olabilir. Böyle atriyal fibrilasyon, genellikle düzensiz kalp ritmi sebebiyle, kalbinizin odalarının birinde ortaya çıkan kan pıhtıları, beyninize kan gidişine engel olarak ve felce yol açabilmektedir.

Kalpte, arterlerde ortaya çıkan kan pıhtıları, bu arterden kan akışını bloke ederek kalp krizine neden olabilir. Bu durumda yukarıda sizlere vermiş olduğumuz maddeler halindeki özelliklere sahip olan kişilerde bu bilgiler kapsamında daha büyük risk altında olmaktadırlar.