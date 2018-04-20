Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerikalı fitneci McGurk, seçimler yaklaşırken yine ortaya çıktı

Sözde ‘DEAŞ’la mücadele özel temsilcisi’ sıfatıyla terör örgürü PKK üst yöneticiliği yapan Brett McGurk, seçimlerin yaklaştığı Irak’ta yine boy gösterdi. Eski milletvekili Bayatlı, McGurk’ün temaslarını ‘yeni fitne tohumları’ şeklinde yorumladı.

20 Nisan 2018 Cuma 07:59
Amerikalı fitneci McGurk, seçimler yaklaşırken yine ortaya çıktı

Suriye'deki terör koridorunun bir numaralı ismi Brett McGurk yeni görevler için Irak'ta. ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi sıfatıyla Suriye'ye gönderdiği McGurk yıllardır PKK/PYD'nin üst yöneticiliğini yapıyor. Yüklendiği misyon kapsamında Erbil, Süleymaniye, Bağdat ve Musul'da bir dizi görüşme gerçekleştiren McGurk'ün bölgeyi son ziyareti, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimler öncesi 'yeni bir fitne sürecinin başlangıcı' olarak değerlendiriliyor. McGurk'ün temaslarını yorumlayan Irak eski milletvekili Fayha Bayatlı, ziyaret zamanlamasının manidar olduğunu belirterek, "McGurk'ün faaliyetleri istikrarsızlığı derinleştirirken bölgeye de fitne tohumları ekiyor" dedi. Bayatlı, şu bilgileri verdi:

SANDIKTA ABD ELİ VAR

"ABD ve Avrupa ülkeleri Irak'ta her daim kaos ve karmaşa istiyorlar. Bölgenin istikrarsız olmasından hepsi de menfaat sağlıyor. ABD'nin eli bizim seçim sandığımızın içerisinde. Seçime bir ay kala sömürge valisi Brett McGurk'ün bölgede artan görüşme trafiği tehlikeli bir gelişmedir. Irak Merkezi Hükümeti özellikle Kerkük ve Musul konusunda bir dizi kararlar aldı ve askeri, siyasi, ekonomik adımlar attı. ABD ve Batı blokunun bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğunu biliyoruz. Suriye'yi karıştıran McGurk'ün seçime günler kala Irak'a yoğunlaşması dikkate değer bir durum."

YENİ KÜRDİSTAN DAYATMASI MI

"McGurk'ün görüştüğü isimler Irak'ta ayrılığı, kavgayı ve batının menfaatini destekleyen figürler. Kubat Talabani, Neçirvan Barzani ve Haşdi Şabi'nin önde gelen isimleriyle bir dizi görüşme yaptı. Bunlar DEAŞ bahanesi ile 2014'te kurulan kirli ilişkiler ağının parçaları. Suriye'de bölünmüş harita ve terörün egemen olduğu bölge projesi McGurk eliyle gerçekleştirildi. Barzani'nin 25 Eylül hezimetinden sonra ABD, İngiltere, Fransa öncülüğünde yeni bir Kürdistan dayatması gelebilir. Bu sefer Barzani, Talabani, Goran ve diğer Kürt grupları biraraya getirerek ortak mücadele zemini sağlayacaklar. McGurk'ün temaslarına bu planın ilk adımları olarak bakıyoruz. Bölge ülkeleri, yerel unsurlar teyakkuz durumunu kaybederse müstakil Kürt devleti projesi için yeni hamleler gelecektir."

HARABEYE ÇEVİRDİLER

"İngilizler 1918 yılında bu coğrafyaya geldiklerinde Türk düşmanlığı üzerinden işgallerine zemin oluşturdu. Şimdi bu geleneği ABD sürdürüyor. Ülke büyük oranda harabeye döndü ve Irak'ın doğal kaynakları emperyalist güçler tarafından sömürülüyor. Sömürü ve katliamların bir numaralı faili olan ABD, hem Kürtler hem de Araplar üzerinden tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi Türkiye antipatisi oluşturarak meşruiyet kazanma derdinde. McGurk, bu anlayışın son temsilcisi olarak görevlendirildi. Sömürge valisinin temel stratejisi, Türkiye aleyhtarlığı üzerinden ABD ve müttefiklerine alan açmak, Suriye ve Irak'ın zenginliklerini yağmalamaya devam etmek."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:59
  1. abd
  2. ırak
  3. Suriyedeki Filistinliler
  4. deaş

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp4 sa önce
    Amerika askeri olarak hem içimizden hem sınırlarımızdan ülkemizi taciz icin elinden geleni ardına koymuyo. Türkıyede defaten askeri darbeler ve iç kargaşalıklarda düzenlemelerde bulunup başımıza belalar açmakta. Müslüman ülkelerde milyonlarca müslüman kanının dökülmesine yol açmaktadır. Neden bunları hem içimizden hem Münbiçten def etmedik. Neden hala bekliyoruz, birilerinin bunu bize açıklaması lazım.
  • hasanhasan5 sa önce
    teröristleri bomba eğitimi verip türkiyeye sokan bu mc gurk ne diyye yargılamıyorsunuz adalet bakanı hükümet stk lar kaç defa yazdım yuh size
  • earphoneearphone5 sa önce
    itler çeşit çeşittir herbirinin havlaması farklı olur , farketmez ben 2071 e kadar önümü görüyorum kervanımı yüklemişim çıkmışım yola gerisini Allaha Havale ediyorum
  • MardinliMardinli6 sa önce
    Kardeşim biz biz olalım bir olalım .Hiç bir şey yapamaz İnşaallah Allaha bağlı olalım Allah cc bize yeter bütün müminlerin cumaları tebrikediyorum
  • İsmail Kaplanİsmail Kaplan6 sa önce
    Ne acıdır ki orada serüserbest dolaşan misyonu belli bu köpeklerin kafasına sıkacak bir fedai yok.
  • ihsihs7 sa önce
    Çağdaş Lavrance
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
  1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
  2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
  3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
  4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
  5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
  6. Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul..
  7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
  8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  13. TBMM'de erken seçim startı verildi
  14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  15. Kazdağları'nda yangın
  16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu