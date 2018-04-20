Amerikalı fitneci McGurk, seçimler yaklaşırken yine ortaya çıktı

Suriye'deki terör koridorunun bir numaralı ismi Brett McGurk yeni görevler için Irak'ta. ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi sıfatıyla Suriye'ye gönderdiği McGurk yıllardır PKK/PYD'nin üst yöneticiliğini yapıyor. Yüklendiği misyon kapsamında Erbil, Süleymaniye, Bağdat ve Musul'da bir dizi görüşme gerçekleştiren McGurk'ün bölgeyi son ziyareti, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimler öncesi 'yeni bir fitne sürecinin başlangıcı' olarak değerlendiriliyor. McGurk'ün temaslarını yorumlayan Irak eski milletvekili Fayha Bayatlı, ziyaret zamanlamasının manidar olduğunu belirterek, "McGurk'ün faaliyetleri istikrarsızlığı derinleştirirken bölgeye de fitne tohumları ekiyor" dedi. Bayatlı, şu bilgileri verdi:

SANDIKTA ABD ELİ VAR

"ABD ve Avrupa ülkeleri Irak'ta her daim kaos ve karmaşa istiyorlar. Bölgenin istikrarsız olmasından hepsi de menfaat sağlıyor. ABD'nin eli bizim seçim sandığımızın içerisinde. Seçime bir ay kala sömürge valisi Brett McGurk'ün bölgede artan görüşme trafiği tehlikeli bir gelişmedir. Irak Merkezi Hükümeti özellikle Kerkük ve Musul konusunda bir dizi kararlar aldı ve askeri, siyasi, ekonomik adımlar attı. ABD ve Batı blokunun bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğunu biliyoruz. Suriye'yi karıştıran McGurk'ün seçime günler kala Irak'a yoğunlaşması dikkate değer bir durum."



YENİ KÜRDİSTAN DAYATMASI MI

"McGurk'ün görüştüğü isimler Irak'ta ayrılığı, kavgayı ve batının menfaatini destekleyen figürler. Kubat Talabani, Neçirvan Barzani ve Haşdi Şabi'nin önde gelen isimleriyle bir dizi görüşme yaptı. Bunlar DEAŞ bahanesi ile 2014'te kurulan kirli ilişkiler ağının parçaları. Suriye'de bölünmüş harita ve terörün egemen olduğu bölge projesi McGurk eliyle gerçekleştirildi. Barzani'nin 25 Eylül hezimetinden sonra ABD, İngiltere, Fransa öncülüğünde yeni bir Kürdistan dayatması gelebilir. Bu sefer Barzani, Talabani, Goran ve diğer Kürt grupları biraraya getirerek ortak mücadele zemini sağlayacaklar. McGurk'ün temaslarına bu planın ilk adımları olarak bakıyoruz. Bölge ülkeleri, yerel unsurlar teyakkuz durumunu kaybederse müstakil Kürt devleti projesi için yeni hamleler gelecektir."

HARABEYE ÇEVİRDİLER

"İngilizler 1918 yılında bu coğrafyaya geldiklerinde Türk düşmanlığı üzerinden işgallerine zemin oluşturdu. Şimdi bu geleneği ABD sürdürüyor. Ülke büyük oranda harabeye döndü ve Irak'ın doğal kaynakları emperyalist güçler tarafından sömürülüyor. Sömürü ve katliamların bir numaralı faili olan ABD, hem Kürtler hem de Araplar üzerinden tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi Türkiye antipatisi oluşturarak meşruiyet kazanma derdinde. McGurk, bu anlayışın son temsilcisi olarak görevlendirildi. Sömürge valisinin temel stratejisi, Türkiye aleyhtarlığı üzerinden ABD ve müttefiklerine alan açmak, Suriye ve Irak'ın zenginliklerini yağmalamaya devam etmek."