Kan kaybını yabancılar önledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul’u 6 bin 785 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla (yüzde 5,2) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkâri ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlar durma noktasında

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,2 azalarak 6 bin 537’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 66 bin 400 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 164 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 383 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Ardahan oldu.

İkinci elde de düşüş var

İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu. İkinci el konut satışları da ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin 889 olarak gerçekleşti. İstanbul 7 bin 436 konut satışı ve yüzde 17,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,3 oldu. İstanbul’u 4 bin 181 konut satışıyla Ankara, 2 bin 405 satışla da Antalya takip etti.

Yabancılara satış yüzde 82 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 361 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 601 satışla Antalya, 182 satışla Ankara, 177 satışla Bursa ve 162 satışla Yalova izledi. Söz konusu ayda Irak vatandaşları Türkiye’den 605, İran vatandaşları 305, Rusya vatandaşları 195, Afganistan vatandaşları 191, Ürdün vatandaşları 151 konut edindi.

Patronlar ne dedi?

-Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su: Konut satış rakamlarında yılın ilk verileri bizi yanıltmadı. TÜİK verileri yabancıya satışta yeni rekorlara koşulduğunun sinyallerini veriyor. TÜİK rakamlarına baktığımızda yabancıya satışta rekor denebilecek bir tablo var. 2018 yılını yüzde 78,4 artışla 39 bin 663 olarak kapatmıştık. 2017 yılında ise bu rakam 22 bin 234 adet konut satışı olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168’e ulaşması son derece sevindirici. Yabancıya satış her geçen gün kendi rekorunu kırıyor diyebiliriz. Hatta yılsonunda 50 bini aşmamız şaşırtıcı olmaz.

-Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: Ortaya çıkan tablo artık yabancıya konut satışında mevsim etkilerinden bağımsız bir artış görebildiğimizin kanıtı. Söz konusu artış, bu yıl yabancıya konut satışında 50 bini bulacağımızın bir işareti aslında. Son iki yıldır yabancıya konut satışında hızlı bir yükseliş yaşıyoruz ama İngiltere’nin, İspanya’nın 100 binin üzerinde yabancıya konut sattığını düşünürsek gideceğimiz daha çok yol var.