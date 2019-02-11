Kan izlerini takip edince... 'Dehşete kapıldık' Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Konya'da dehşet veren bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu. Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi. Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.

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