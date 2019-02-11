Kan izlerini takip edince... 'Dehşete kapıldık'
Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.11 Şubat 2019 Pazartesi 06:28
Konya'da dehşet veren bir olay yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.
Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.
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