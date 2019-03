Trabzon’da ameliyat olacak yengesine kan bulmak için verdiği mücadeleden etkilenen Kenan Sivrikaya, bir dernek kurdu ve başkalarının da kendileri gibi sıkıntı yaşamaması için kendisini gönüllü kan bulma işini adadı.

Trabzon’da odunculuk yapan 56 yaşındaki Kenan Sivrikaya, 1992 yılında yengesine lazım olanı kanı bulmak için uzun süre uğraştı. Bu mücadelesinden etkilenen Sivrikaya, başkalarının da kendisi gibi sıkıntı yaşamaması için dernek buldu. Trabzon Kan Hastaları Yardımlaşma Derneği’ni kuran Sivrikaya, yaklaşık 15 bin kişinin kan grubunu, cep telefonunu ve adreslerini alarak kan ihtiyacını olanlara ulaştırıyor. Adeta bir Kızılay gibi çalışan Sivrikaya’nın kurduğu derneğin bir binası yok ancak derneğin kuruluş gayesine kendisini adayan bir başkanı var.

Hobi olarak başladığı bu işe görev olarak devam ettiğini belirten Kenan Sivrikaya, “1992 yılında rahmetli yengeme kan ihtiyacı oldu arkadaşlardan tedarik ettik. Daha sonra tedarik ettiğimiz arkadaşların kan ihtiyaçları oldu. Bunlardan bir şekilde hastası olan oldu. Onlara yardımcı olmaya çalıştık böyle başladı.Önce küçük küçük not kağıtlarına not aldık daha sonra dükkanımdaki veresiye defterinin arkasına not aldık. Baktık olacak gibi değil defter yapmaya karar verdik. Hobi olarak başladı, görev olarak devam ediyor” dedi.

“Ben nerede dernek orada”

Yaklaşık 15 bin kişinin kan grubunun deftere kayıtlı olduğunu vurgulayan Sivrikaya, “Dört yıldan beri de bir derneğimiz var ancak lokalimiz yok. Ben nerede dernek orada. Şu ana kadar yaklaşık olarak ben 30 defa trombosit kan verdim. Sayı tutmadım rakam belirlemedim. Oğlumda aynı yoldan devam ediyor. Kendisi üniversite öğrencisi buraya geldi mi trombosit kan için hemen hastaneye gönderiyorum. Ailece kan vermeye çalışıyoruz. Bakanlığa müracaat edip derneği kurduğumuz zaman bizi sosyal aktivite içerisine koydular. Okullarda bununla ilgili seminerler düzenledik. Daha önce Trabzon’da öğrenci, polis, asker, memur olarak görev yapıp ta bize katılan arkadaşlar tayin olduktan ya da mezun olup memleketlerine gidenlerin de kayıtlarını tutmaya devam ediyorum. Şu anda deftere kayıt ettiğim sayı 15 binin üzerinde. Bunların hepsi kan veremediyse örneğin bir kişi vardır belki de 10 defa trombosit verdi. Dolayısıyla tam olarak bir sayı tutmadık.Bunların hepsine ulaşamazsak bile yüzde 90’na ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.