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Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma alındı

Kurban kesimi esnasında kan görünce bayılan 18 yaşındaki genç, başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakıma alındı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:45
Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma alındı

Isparta'da kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız (18), başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi.

KURBAN KESİMİ SIRASINDA KAN GÖREN GENÇ, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Isparta kent merkezindeki kurban kesim yerinde meydana geldi. Kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız, düşerek başını taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İKİ KEZ AMELİYAT EDİLEN GENÇ, YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ameliyat alınan Yıldız, yoğun bakıma alındı. Kanamanın devam etmesi üzerine ikinci kez ameliyata alınan Ramazan Emre Yıldız'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:45
  1. Isparta
  2. Isparta Şehir Hastanesi

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