0553 313 94 23

Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde, bir cenaze evinde 63 bebek cesedi kalıntısı bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 00:14
Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde, bir cenaze evinde 63 bebek cesedinin kalıntısı bulundu.

Detroit Polis Şefi James Craig, bir şikayet üzerine Perry cenaze evine düzenledikleri operasyonda, kutular içinde 36, dondurucuda 27 bebek cesedi kalıntısı bulduklarını bildirdi. Operasyonun ardından cenaze evi kapatıldı.
Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı.

Bu olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Michigan Eyaleti Lisans ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, Cantrell cenaze evinin çeşitli lisans ve mali ihlaller dolayısıyla nisan ayında kapatıldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 00:14
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın cevabını aradığı soru: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    1. Dünyanın cevabını aradığı soru: Cemal..
    2. Prens Selman'ın kirli oyunu! Onları..
    3. Suudi Arabistan cinayeti neden itiraf..
    4. Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    5. Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...
    6. CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti
    7. Messi taraftarı üzdü! El Clasico'da..
    8. Binali Yıldırım Erzincan'da!
    9. Trump, Rusya ile ipler kopardı!..
    10. Kars'ta panik! Kışla önüne tüp bırakıldı
    11. Çavuşoğlu Kosova'yı selfie ile..
    12. Kral Selman, Sisi ile görüştü
    13. Katar'da felaket! Ülke sular altında
    14. İki ülke arasında büyük kriz!..
    15. Cocu: Robinho gibi bir oyuncuyu..
    16. Ali Koç Sivas'tan mutsuz ayrıldı
    17. Kaşıkçı cinayeti sosyal medyada böyle..
    18. Samsun'da hastane yangını! 6 kişi...
    19. AB'den Kaşıkçı açıklaması: Hesap..
    20. Bozdağ'dan 'öğrenci andı'nı savunan ve..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?