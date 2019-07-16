0553 313 94 23

Kan donduran sözler: Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Ferhat Gökmen, o geceye dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 22:36
Kan donduran sözler: Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler

15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen, "Biz hala onları Türk askeri zannederek su verdik. Görüntüleri verebilirim. İçeriye su verirken sıktılar, 3 kişiyi şehit ettiler." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen, "İçlerinde bir tane delikanlı yok. Biri de çıkıp demiyor ki 'Ben yaptım.' Allah biliyor ki onlar galip gelmiş olsaydı o gece bizi yaşatmazlardı." dedi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu konferans salonunda, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan Gökmen, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Biz hala onları Türk askeri zannederek su verdik"

Gökmen, 15 Temmuz akşamı FETÖ'yle sonuna kadar mücadele ettiğini dile getirerek, o gece birçok hainliği gördüğünü ifade etti.

Genelkurmay'ın önündeki tankları durdurmak için egzozlarını kapatma fikrinin aklına geldiğini anlatan gazi Gökmen, "Etrafımdakilere 'Üzerimizdeki tişörtleri çıkaralım.' dedim, herkes tişörtlerini çıkardı. Tankın egzozunu kapatalım ki gaz içeri dolsun istedik. İçeriye gaz dolunca o hainler kapakları açmak zorunda kaldılar. Açtırdık da ne oldu? 3 şehit verdik. Tankın içindekilerin kurşunlarıyla şehit verdik. Biz hala onları Türk askeri zannederek su verdik. Görüntüleri verebilirim. İçeriye su verirken sıktılar, 3 kişiyi şehit ettiler." diye konuştu.

Gökmen, FETÖ'cülerin mahkemede "Hiçbir şey yapmadık." şeklinde savunma yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz hala o mahkemelerde günlerimizi çürütüyoruz. Allah razı olsun, devletim bana izin veriyor, ben de gidiyorum. O hainlere, 'Ben buradayım, hala ölmedim.' diyorum. Çünkü onlar hala ayaktalar. O gece bizim üstümüzde ne vardı, ne giydik, hangi hastanede yattık, hepsini biliyorlar. İçlerinde bir tane delikanlı yok. Biri de çıkıp demiyor ki 'Ben yaptım.' Allah biliyor ki onlar galip gelmiş olsaydı, o gece bizi yaşatmazlardı. Hastanede bile öldürürlerdi"

Gazi Gökmen, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 22:36
  1. Düzce
  2. 15 Temmuz 2013
  3. 15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu görüştü' iddiası!
    1. 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu..
    2. "İran'da rejim değişikliği peşinde..
    3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    4. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    5. AA'nın "Dijital Gösterim Merkezi"ndeki..
    6. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    7. 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat..
    8. İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü
    9. AB komisyon başkanı belli oldu
    10. Kan donduran sözler: Su verirken 3..
    11. İran'dan AB'ye flaş çağrı: Baskı yapın
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Hırsızlık zanlılarının oyununu kaza..
    14. Kazadan sonra yaşananlar cep..
    15. ABD Dışişleri Bakanlığından gecikmeli..
    16. Kız arkadaşını yaraladıktan sonra..
    17. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    18. Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni
    19. Husilerden Suudi Arabistan'ın Cizan..
    20. Halid Meşal'den Türkiye'ye teşekkür
    21. Ay, tutulma öncesi kızıla büründü
    22. Savcı Sayan: Halk onu yargılayacak..
    23. IMF Direktörü Lagarde 12 Eylül’de..
    24. Niğde polisinden bağ evine kumar..
    25. Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü..
    26. Akıncı'dan teklifini reddeden Rumlara..
    27. "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul’dan..
    28. Fenerbahçe günü çift antrenmanla..
    29. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    30. Kırşehir’de trafik azası: 1 ölü, 3..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu