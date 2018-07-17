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İsrailli alçak bakandan kan donduran sözler: Çocukları bombalayın!

İsrail'in alçak Eğitim Bakanı Naftali Bennett, kan donduran bir açıklama yaparak İsrail savaş uçaklarının Gazzeli çocuklar üzerine bomba atması gerektiğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 14:11
İsrailli alçak bakandan kan donduran sözler: Çocukları bombalayın!

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı sırasında Gazzeli çocukların hedef alınmasını açıkça önerdi. Bennet, Gazze'de son yaşananlara ilişkin konuşarak, "İsrail'e yanıcı uçurtma fırlatan" Filistinli çocukların "tepelerine İsrail jetleri tarafından bomba atılmasını" istedi.

İsrailli bakan, "Neden toplumumuzu hedef alan herkesi vurmayalım?" diyerek, Filistinli çocuklar için "Bunlar nereden bakarsanız bakın teröristler" dedi.

"Onların yanlarına değil, üzerlerine bomba atmalıyız" diyen Bennet, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'tan "Çocukları ve gençleri vurmanın doğru olmadığını düşünüyorum" yanıtını aldı.

Bennet, Genelkurmay Başkanı'na karşı çıkarak "Size katılmıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:11
  1. israil
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