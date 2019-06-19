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Kan donduran olay! Öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü!

Karabük'te, işçi emeklisi Ali Gün (60), bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün’ü (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkarak yardım isteyen Emirhan Gün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 06:18
Kan donduran olay! Öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü!

Karabük'te kan donduran bir olay yaşandı. 

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak’ta meydana geldi. Ali Gün, iddiaya göre üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün ile ’bilgisayar başında fazla zaman geçiriyorsun’ diye tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Ali Gün mutfaktan eline geçirdiği bıçakla oğlu Emirhan’a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Emirhan Gün, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım istedi. Ağır yaralanan Emirhan Gün, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgadan dolayı gürültü oluyor diye evden çıkan babaanne ile evin komşusu Seher K.’nın ifadesine başvurdu. Seher K. ifadesinde, ”Emirhan’ı sokakta gördüm. ’Yengem beni kurtar’ diyerek bağırıyordu. Ambulansa haber verdik’ ’dedi. Emirhan Gün’ün 3 ay sonra askere gideceği öğrenildi.

Öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü Nedeni şaşkına çevirdi

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Polis ekipleri Ali Gün’ü olay yerinde gözaltına aldı.

Öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü Nedeni şaşkına çevirdi
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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 05:45
  1. Karabük
  2. bilgisayar
  3. Emirhan Gün

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