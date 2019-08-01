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Kan donduran olay! Küçük çocuğu boğazından bıçakladı

Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:16
Kan donduran olay! Küçük çocuğu boğazından bıçakladı

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19. Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki çocuk tarafından kesici aletle boğazından yaralanan Cihan Gider (8) çevredekilerden yardım istedi.

Sokakta dehşet 8 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, burdaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B'yi (8) gözaltına aldı.

Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 05:21
  1. diyarbakır
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