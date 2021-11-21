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Yaşam Kan donduran olay! Cansız bedeni başı kesik halde bulundu
Yaşam

Kan donduran olay! Cansız bedeni başı kesik halde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köyde 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 22:02:00 -
Kan donduran olay! Cansız bedeni başı kesik halde bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki bir adamın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti.

 

Başı bedeninden kopmuş halde bulundu

Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı.

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