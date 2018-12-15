Kan donduran o anlar kamerada! Güpegündüz kaçırıp zorla…

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler’de geçtiğimiz ay kendisinden tehditle ve zorla para alındığı yönünde savcılığa suç duyurusunda bulunan bir minibüs sürücüsünün yaptığı şikayetle başlattığı soruşturmada, aynı hatta çalışan başka bir minibüs sürücüsünün de aynı yöntemle tehdit edilip kendisinden para istendiğini belirleyince, para isteyen şahısları takibe aldı. Yapılan takip ve izlemede kendisinden para istenen ilk minibüs şoförünün ardından para istenen ikinci minibüs sürücüsü olan mağdur vatandaşın bağlı bulunduğu derneğe yaşadıklarını anlatıp, ardından da dernek lokalinde para isteyen çete üyelerince darp edilmesi üzerine tespit edilen çeteye operasyon kararı alındı.

Yapılan çalışmalarda 24 ayrı suç olayına karıştığı ve çoğu iş adamı 26 vatandaşı mağdur ettiği belirlenen çetenin, çek- senet tahsilatından yaralamaya, yağma ve darptan adam kaçırmaya kadar bir çok suçu gerçekleştirdiği belirlenirken, İstanbul'da bir müteahhit ile beton firması sahibinin arasındaki alacak verecek konusuna karışıp beton firması sahibinin alacağı için müteahhidi ölümle tehdit edip darp ettiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, çetenin aranan üyelerinden birisinin ortağı olup 1 milyon lira alacaklı olan İzmirli bir iş adamının çete tarafından kaçırılıp tehdit edilerek kendisine zorla senet imzalatıldığı tespit edildi. Çetenin V.A. isimli işadamını kaçırdığı olay İzmir’de gerçekleşti. Polis tespitine göre inşaat firması sahibi V.A., ortaklarından ayrılarak, alacakları için mahkemeye dava açtı. Yaşanan mahkeme sürecinde V.A. 1 milyon lira alacak hakkı kazandı. Alacaklarını tahsil edemeyen V.A., isteklerinden vazgeçmesi için tehditler almaya başladı. Tehditlere aldırış etmeyen iş adamı, çete üyelerince geçtiğimiz ay iş yerinden güpegündüz çete üyelerince kaçırılıp gizli bir adrese götürülerek alıkonuldu. Alıkonulduğu adreste dövülerek kendisine borç senedi imzalatılan iş adamının, kaçırılma anı ise güvenlik kameralarından çıktı.

Çete üyesi 3 kişi tarafından zorla iş yerinin merdivenlerinden indirilirken güvenlik kameralarına yansıyan işadamı V.A. nın çeteden şikayetçi olduğu öğrenilirken çetenin başka bir suç eyleminde ise L.K. isimli bir başka işadamını darp etme olayı da görüntülerle netleştirildi. Ankara’da gerçekleştiği öğrenilen olayda çetenin, 2006 yılında 500 bin liraya bir dükkan satın alıp bir süre sonra dükkanı satın aldığı A.K.’nın cezaevindeki kayınbiraderi M.N. tarafından tehdit edilen işadamı L.K.yı işyerini basıp darp ettiği ve eşi ve çocuklarıyla tehdit ettiği öğrenildi. L.K.ya zorla ön satış protokolü imzalatan çetenin L.K.’nın darp edilme anlarının bulunduğu görüntüleri de ele geçirdiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde çetenin emekli kadın bir polisi de tehdit ettiği belirlenirken, bir esnafa olan borcu nedeniyle çete tarafından tehdit edilen kadın polisin, bir yakınından borç alıp borcun 2 katı ödeme yaparak çeteden kurtulduğu öğrenildi. Benzer 24 ayrı olay nedeniyle 5 Aralık’ta İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen baskınlarla çökertilen 17 kişilik çeteden 7 tabanca, 1 tüfek ve 623 mermi ile 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan çetenin mahkemeye sevk edilen mensuplarından aralarında çete elebaşlarının da bulunduğu 11 'i tutuklanırken 6’sına adli kontrol kararı uygulandı.