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Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Konya'da polise başvuran bir kişi, ağabeyini öldürüp tuvalete gömdüğünü söyledi. Kan donduran olayda şahsın abisinin cesedine ulaşıldı.

30 Aralık 2018 Pazar 00:51
Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan Mustafa P. (26), Karaman otogarındaki polis noktasına giderek ağabeyi Duran P.'yi (33) öldürdüğünü ve Konya'nın Karapınar ilçesindeki evinin tuvaletine gömdüğünü söyledi.

Bunun üzerine polis ekiplerince jandarmaya bilgi verildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P.'ye ait evde cesedi buldu.

Mustafa P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Duran P.’nin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:51
  1. Karaman
  2. Konya
  3. karapınar

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