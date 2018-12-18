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Kan donduran infazda korkunç detaylar... Ve yakalandı!

İstanbul’da taksi şoförünü vahşi bir şekilde Mehmet A. Ankara’da yakalandı. Mehmet A.’nın anlattıkları ise kan donduran cinstendi.

18 Aralık 2018 Salı 06:19
Kan donduran infazda korkunç detaylar... Ve yakalandı!

Bayrampaşa’da 27 Kasım’da taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili çalışma sürdürürken katil şüphelisi Mehmet A., kaçtığı Ankara’da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri tarafından eniştesi Z.K. ile birlikte bir market içerisinde aracına doğru giderken yakalandı.

Silahı internetten almış

Yakalanan Mehmet A. ifadesinde eski eniştesi M.K.’nin ablasını terk ettiğini, ablası üzerine borç bıraktığını belirterek, “Eski eniştemi öldürmeyi planladım. Bunun için internet üzerinde 3 bin lira karşılığında bir tabanca, iki şarjör satın aldım. Olay günü Bakırköy İncirli Caddesinde taksiye bindim. Bu taksiyle Merter yakınlarına kadar gittim. Buradan başka bir ticari taksiye bindim. Cevizlibağ civarında bindiğim ticari taksi seyir halindeyken planladığım gibi taksi şoförünü öldürdüm, bagaja koydum. Sonra eniştem M.K.’yı öldürmek için Kadıköy’de inşaat şirketine gitmeyi planladım ama kaza yaptım. Panikleyince araçtan inerek yaya olarak kaçtım” dediği öğrenildi.

Cinayetten sonra hamama gitmiş

Yürüyerek olay yerinden ayrıldığını, sabah saatlerine kadar sahil yolunda yürüdüğünü kaydeden Mehmet A., “Üzerimde bulunan eldiven ve çantayı çöp kutularına attım. Ardından da olayda kullandığım tabancayı ve şarjörleri çöpe attım. Bahçelievler’de bulunan bir hamama giderek akşam saatlerine kadar hamamda kaldım. 16 Aralık’ta ise eniştem Z.K. ve ablam E.A. ile Ankara’ya geldim” şeklinde ifade verdi. Mehmet A. sorgulanmak üzere olayın işlendiği İstanbul’a götürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 06:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. bayrampaşa
  4. cinayet
  5. saldırı
  6. taksici
  7. son dakika

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