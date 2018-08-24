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Kan donduran görüntü! Ceset beyazlayıp...

Samsun'da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

24 Ağustos 2018 Cuma 01:03
Kan donduran görüntü! Ceset beyazlayıp...

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu. Olay jandarmaya haber verildi.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 01:03
  1. Samsun
  2. Görenlerin kanı dondu
  3. Denizde ceset bulundu
  4. Adli Tıp Şubesi

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