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Acımasız baba engelli oğluna acımasızca şiddet uyguladı!

Ordu'da engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir gencin babası tarafından ayakkabı ile şiddete maruz kaldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Valilik ise yaptığı açıklamada o babanın gözaltına alındığını bildirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:44

İddiaya göre, ilçenin Şahincili Mahallesi'nde engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlunun para istemesine sinirlenen baba, evin önünde ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp olanca gücüyle oğlunu dövdü. Babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde baba Ali Çiçek'in (65) tekerlekli sandalyeye bağlı oğlu Yusuf Çiçek'e (32) yönelik kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtildi.    

Ali Çiçek'in gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, mağdur Yusuf Çiçek'in ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildiği aktarıldı.    

Şüpheli Ali Çiçek'le ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Yusuf Çiçek'in, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacağı ifade edildi.    

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:44
  1. Ordu
  2. engelli

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  • faikfaik41 dk önce
    cumaların hürmetine cenap-ı hak gereken dersi birgün verir.ilahi adalet den kaçılmaz.
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