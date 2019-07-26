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Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de Afganistan uyruklu bir şahsın öldürülüp ardından parçalanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:40
Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de Afganistan uyruklu bir şahsın öldürülüp ardından parçalanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 cinayet şüphelisi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Beitollah T., Abdullah T. ile Abdol Cabbar J., savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:40
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